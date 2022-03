A estas alturas nadie podría creer que hay empresarios o productores de televisión que rechazarían un gran programa o serie como “La casa de las flores”, pero hace años, cuando era solo un proyecto, su creador tuvo que tocar algunas puertas hasta llegar a la plataforma de Netflix, donde se convirtió en un tremendo éxito en México y muchísimos países de América Latina.

Con tres temporadas de mucha emoción, la historia enamoró a millones de personas en todo el mundo gracias al servicio de streaming y, sin duda alguna, muchos se quedaron con las ganas de tener más episodios con el objetivo de seguir disfrutando, sin imaginarse que era muy probable que estaban a punto de nunca conocer aquella trama.

Y es que “La casa de las flores” costó para llegar a Netflix y sufrió un duro rechazo por parte de Televisa, según lo expresado por el propio director Manolo Caro, quien reconoció que le cerraron las puertas de una forma contundente en el gigante mexicano, aunque entendía las razones.

“La casa de las flores” tuvo tres temporadas a través del servicio de streaming más famoso del mundo (Foto: Netflix)

LA VEZ QUE TELEVISA RECHAZÓ A “LA CASA DE LAS FLORES”

En una entrevista en el podcast “Creativo”, el cineasta Manolo Caro contó sobre la vez que los empresarios de Televisa rechazaron la idea de producir “La casa de las flores”, incluso se animó a decir que le dijeron que no de una forma un poco fuera de lo común.

“Ya tenía la idea de ‘La casa de las flores’, que en ese entonces se llamaba ‘La doble moral’, y era un proyecto que ya había presentado a Televisa. Me habían bateado, me habían dicho que no les interesaba. Aparte, cuando me lo dijeron, estuvo muy mal todo”, sostuvo el cineasta.

Por si ello fuera poco, el mismo Caro se animó a dar detalles del porqué rechazaron su idea, dejando en claro que él también se hubiera negado a producir esos episodios.

“Viendo la primera temporada, yo también digo que si yo hubiera sido ejecutivo no lo sacaría en televisión abierta. No es que sea muy fuerte, pero creo que es un proyecto muy libre, los personajes dicen lo que quieren, de repente se ponen a cantar, es una locura”, indicó.

¿CÓMO LLEGÓ A NETFLIX?

En la misma entrevista, Manolo Caro contó la curiosa manera en la que su proyecto llegó a Netflix, cuando por ese entonces no se había convertido en un gigante mundial. Es más, no había ni una sola oficina en México.

“Estaba comprando en un Oxxo y me dicen: ‘¿Tú eres Manolo Caro? Yo soy Diego Ávalos, de Netflix’”, siendo ese su primer acercamiento con el servicio de streaming, por el que luego viajó a Los Ángeles para tener una junta y presentar ese proyecto que, inicialmente, había sido rechazado en Televisa.

Pese a ya haber llegado hasta tierras norteamericanas para presentar su proyecto, el cineasta tenía muchas dudas de que sería aceptado, pero finalmente obtuvo la respuesta que quería y empezó a tener el gran éxito que mantiene hasta ahora.

“Dudé muchísimo que nos fueran a seleccionar a nosotros, pero yo creo que ‘La casa de las flores’ nació para estar en Netflix”, comentó.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA CASA DE LAS FLORES”?

Después de enterarse del embarazo de Virginia, Victoria organiza un compromiso entre su hija y Agustín Corcuera, pero Virginia cancela la boda al descubrir que su prometido es gay y tiene una relación con Patricio, quien más tarde es asesinado a golpes por Agustín y sus amigos.

Cerca del final de “La casa de las flores” Paulina visita a Silvia en la cárcel y descubre que las mentiras siempre fueron parte de su familia. El padre de Virginia nunca estuvo enfermo, Victoria le daba una potente droga para mantenerlo dormido, y luego de acusar a la enfermera de matarlo de una sobredosis lo enterró en el jardín.

Durante la pedida de mano de Virginia Patricio descubrió la verdad y convenció a Silvia de denunciarla a la policía, pero Victoria se adelantó y la denunció por robo.

Cuando Paulina busca a su abuela para confrontarla encuentra su casa a oscuras y a Victoria amenazando a Delia con un cuchillo, sin embargo antes de que pueda lastimarla cae por las escaleras y muere. Para evitar más problemas Paulina le dice a la policía que fue un accidente.

Por otro lado, Elena da a luz y empieza una nueva vida junto a Pablo, y muy cerca de Julián y Diego. Los Corcuera le entregan la florería a los De la Mora, y Elena decide que la mejor para hacerse cargo de ella es Delia.

Finalmente, Paulina y María José se casan, a pesar de los intentos de Purificación de impedir la boda y su felicidad. MÁS DETALLES AQUÍ.