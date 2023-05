Un formato que se convirtió en todo un éxito en Telemundo aterriza en el país azteca, nos referimos a “La Casa de los Famosos México”, que – al igual que el programa televisivo estadounidense – congregará a varias celebridades que vivirán bajo un mismo techo y aisladas del mundo exterior.

Si también te estás preguntando quiénes serán los participantes, los conductores, panelistas y más de esta primera entrega, en los siguientes párrafos te los contamos; así que presta mucha atención.

¿CÓMO SERÁ LA “CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

Como lo señalamos al inicio, “La Casa de los Famosos México” abrirá sus puertas a varias personalidades que convivirán bajo un mismo techo y totalmente aisladas del mundo exterior; no sólo ello, todos serán vigilados por cámaras y micrófonos los siete días de la semana y las 24 horas del día.

Aunque los primeros días son paz y amor entre ellos, conforme pasen más tiempo juntos comenzarán las fricciones; por lo que cada uno comenzará a armar su estrategia y buscará alianzas, según crean conveniente, pese a no saber si se están juntando, literalmente, con el enemigo.

Tal como esta imagen, los participantes estarán siendo vigilados por varias cámaras en todo momento en "La Casa de los Famosos México" (Foto: TelevisaUnivision)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

El reality “La Casa de los Famosos México” llega en junio de este 2023. A continuación, detalles de su lanzamiento:

Fecha de estreno de “La Casa de los Famosos México”: 4 de junio de 2023

4 de junio de 2023 Hora de estreno de “La Casa de los Famosos México”: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Por dónde ver “La Casa de los Famosos México”: Por Las Estrellas

Fecha de estreno de "La Casa de los Famosos México" (Foto: TelevisaUnivision)

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES CONFIRMADOS DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

Aún no se ha revelado la identidad de los personajes que formarán parte de la casa más famosa de la televisión; y aunque se deslizan ciertos nombres, no hay nada confirmado.

Habrá que esperar que desde Las Estrellas revele qué famosos conformarán este formato, que promete diversión al máximo y seguro dará de qué hablar.

¿QUIÉNES SON LOS CONDUCTORES DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

El actor y presentador Diego de Erice será el conductor de la primera edición de “La Casa de los Famosos México”. Él fue anunciado durante la emisión del programa “Hoy” y aunque en un inicio apareció metido en una tina de pelotas ocultando su rostro, al final Galilea Montijo reveló su identidad.

“Me estoy escondiendo porque igual no debo estar aquí. No sé si me van a correr o va a pasar algo, pero es que ya no puedo guardarme este secreto. Señores, voy a conducir ‘La Casa de los Famosos’. Ya lo dije, ya me cacharon”, señaló muy abrumado.

Asimismo, se dio a conocer que el influencer Pablo Chagra será el conductor digital del reality; por tanto, él accederá a toda la información que en televisión no pueden decir.

Para dar más detalles del programa, el joven hizo una transmisión en vivo en Instagram con Rosa María Nogueron, la productora de este formato que aterriza en Las Estrellas. dando a conocer la fecha y hora de lanzamiento.

Pablo Chagra será el conductor digital de "La Casa de los Famosos México" (Foto: TelevisaUnivision)

¿CUÁNTO DURARÁ “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

Nogueron también dio a conocer qué tiempo estarán los famosos metidos en la casa sin comunicarse con el mundo exterior.

Precisó que serán 10 semanas las que todos permanecerán juntos bajo un mismo techo. Asimismo, reveló que cada semana uno será eliminado por votación del público tras ser nominado por sus compañeros.

¿QUIÉNES SERÁN LOS PANELISTAS?

Respecto a los panelistas de “La Casa de los Famosos México”, tampoco se conocer quiénes conforman este equipo que se encargará de analizar el desenvolvimiento y comportamiento de los habitantes del reality.