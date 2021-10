La telenovela mexicana “La desalmada”, protagonizada por Livia Brito y José Ron, se ha convertido en todo un éxito a partir de la historia de una mujer que mientras busca justicia, es sorprendida por una nueva oportunidad para amar. El melodrama, producido por José Alberto ‘El Güero’ Castro, tiene una trama llena de traiciones, venganza y mucha pasión.

En la ficción, Livia Brito interpreta a Fernanda Linares, una joven hermosa y trabajadora. Está dedicada de lleno a las faenas del campo, y se ha convertido en una extraordinaria y valiente jinete. Es inteligente y de gustos sencillos. Fernanda es una mujer sedienta de venganza tras el asesinato de su esposo en su noche de bodas, donde además fue víctima de violación sexual.

La actriz cubana de 34 años, quién terminó las grabaciones de “La desalmada” a finales de agosto, visitó el programa “Faisy Nights” de Unicable donde reveló cuáles son las condiciones que pone para grabar una escena de desnudo frente a la pantalla. Aquí te contamos todo lo que dijo Livia Brito.

Livia Brito interpreta a Fernanda Linares, una joven hermosa y trabajadora, en “La desalmada” (Foto: Livia Brito/ Instagram)

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DE LIVIA BRITO PARA HACER UN DESNUDO EN LA PANTALLA?

Livia Brito fue una de las invitadas del programa “Faisy Nights” que se transmite por Unicable. El show cuenta con la conducción de Faisy, Michelle Rodríguez y Mariana Ramírez, quienes entrevistan a reconocidas celebridades sobre su carrera profesional y vida íntima.

El programa cuenta con diversas dinámicas y la apertura a que los artistas revelen algunos secretos. En esta ocasión, Livia Brito tocó varios temas importantes en cuanto a su trabajo, principalmente relacionados a retos que no ha tomado en algunos papeles.

Cuando se le consultó donde actuaría desnuda, Livia Brito mencionó que en el cine y el teatro si lo haría pero en televisión tendría que pensarlo.

“En cine (si haría desnudos), en tele si es como mucho rollo, en teatro sería difícil pero si lo haría también”, dijo la actriz en “Faisy Nights”.

En esa misma línea, Livia Brito mencionó que durante los rodajes de escenas íntimas llegó a invitar a su pareja para que “viera qué onda” y no se pusiera celoso.

Como se sabe, durante la grabación de una escena con poca ropa, lo último que hay es erotismo pues detrás hay todo un equipo de luces, cámaras y producción. Aunque el resultado pueda llegar a ser sensual, muchos actores han revelados que es algo complejo realizarlas.

Durante la conversación, Livia Brito habló sobre la posibilidad de representar a un hombre. Ella afirmó que sí le gustaría asumir este reto y, de ser necesario, se besara con una mujer, por su profesionalismo en la actuación.

“Me encantaría hacer de hombre, un personaje de hombre. No se va a besar (con una mujer), de hecho ya me propusieron una. Pero pues soy actriz si me tengo que besar pues me beso, si el personaje amerita que se bese con una mujer (se hace). Si me encantaría disfrazarme de un hombre para ver la caracterización y qué tan bien podría hacerlo como actriz de actuar como hombre”, declaró.