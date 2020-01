En el 2016 se estrenaba una telenovela dramática producida por Telemundo Global Studios y Argos Comunicación para la cadena de Telemundo. La misma contaba con las participaciones de Aracely Arámbula, David Chocarro y Danna Paola, quienes volverán para la segunda temporada que la cadena de televisión anunció en mayo del 2019.

Ahora, este lunes 13 de enero se estrenará el primer episodio de esta segunda parte y, al menos Aracely y Danna Paola, no podrían estar más felices por ello. El viernes pasado se llevó a cabo la presentación de la teleserie donde se revelaron muchas cosas de su estreno y ambas actrices no pudieron contener su alegría de re-encontrarse.

“Muy Felices y listas ya para volver con ustedes. Mi Danis bella me alegra tanto poder tenerte en nuestra segunda temporada y lograr unas escenas tan intensas y bonitas como ahora nos toco vivirlas y para que las disfruten todos ustedes tanto como nosotras. Me encanta que seas mi hija te quiero mucho y deseo que ese enorme talento que tienes te llene de mucho éxito más y de maravillosos momentos en tu vida tienes todo y más para seguir triunfando y cosechando éxitos y no hagas caso pura #Malafama” comentó Aracely en su Instagram personal.

En el video las actrices comentan que va a ser una temporada intensa e incluso Danna Paola agrega que los fans de “La Doña” van a llorar mucho. Se recuerda que la ficción basada en la obra de Rómulo Gallegos “Doña Bárbara” es una historia llena de traiciones, venganza y ambición, aunque también hay espacio para que la justicia, el amor y la redención se desarrolle.

Pero, ¿qué podría pasar para que madre e hija tengan que decir que “con las Sandoval nadie se mete”? Recordemos que al final de la primera parte, triunfo el amor: Mónica y Saúl se casaron, y madre e hija se reconciliaron. Altagracia, interpretada por Aracely, acude a la iglesia, pero no para impedir la boda, sino para hablar con su hija, con quien finalmente se abraza entre lágrimas.

Mónica y Altagracia se abrazan al final de la primera temporada de "La Doña", pero no todo sale bien al final (Foto: Telemundo)

Lastimosamente, la felicidad no dura mucho cuando aparece la detective Karen y le dispara en el brazo. En los momentos finales de la serie se observa como la doña protagoniza una persecución policial que finaliza en la playa con ella desapareciendo en el mar.

El verdadero final se da luego de este conflicto con una escena de Arámbula en Francia, un final que fue granado a última hora cuando la actriz viajó a Europa por Semana Santa, así lo reportó la revista People en Español. Ahora muchos se preguntan, ¿qué pasará con madre e hija en esta temporada?

Todo indica que a pesar de las advertencias de Altagracia Sandoval a Saúl, la cosa terminará muy mal para este tal como se muestra en el tráiler de la segunda parte de “La Doña”. Las fuerzas policiales no dejarán en paz a Altagracia Sandoval, en especial ahora que el mismo Saúl ha pagado con su vida las consecuencias de todo lo acontecido en la primera temporada.

De momento no hay mucha información con respecto a los próximos capítulos de la telenovela, aunque parece ser que Danna Paola y Aracely Arámbula tendrán bastante tiempo en pantalla tal como lo anunció esta última en sus redes sociales. ¿Podrán “La Doña” y su hija superar las complicaciones de su vida? ¿O ambas quedarán encerradas para siempre?