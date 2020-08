Leticia Calderón es una de las actrices mexicanas más famosas de las telenovelas. A sus 52 años, la interprete tiene una admirable trayectoria artística en la que ha participado en exitosos proyectos televisivos ganándose el cariño del público y los elogios de la crítica. Uno de los papeles que le ha dado mayor reconocimiento internacional fue ‘Esmeralda’.

En 1997 Leticia Calderón protagonizó junto a Fernando Colunga una de las telenovelas más exitosas de su carrera, ‘Esmeralda’. El proyecto fue la primera telenovela de Salvador Mejía en su carrera como productor. La ficción rompió récords de audiencia en México y América Latina.

En 1983 y con tan sólo 14 años, Leticia Calderón recibió su primera oportunidad de manos de Valentín Pimstein en Amalia Batista. En este melodrama ella interpretaría a la hija de Susana Dosamantes (Foto: Club Oficial Leticia Calderón/ Instagram)

Aunque ‘Esmeralda’ fue un papel importante en su carrera, Calderón también ha participado en otras producciones exitosas como “La Indomable”; “La casa al final de la calle”; “Yo compro esa mujer”; “Valeria y Maximiliano”; “La antorcha encendida”; “Laberintos de pasión”; “Amor Real”, entre otros.

La actriz es una de las figuras más reconocidas del medio artístico mexicano. Aunque el público conoce varias cosas de su vida personal, que en algunas ocasiones han acaparado los titulares de la prensa de espectáculos, lo cierto es que muy pocos saben que Leticia Calderón tiene una extraña fobia a los gatos.

En 1997 Leticia Calderón protagonizó junto a Fernando Colunga una de las telenovelas más exitosas de su carrera, 'Esmeralda' (Foto: Club Oficial Leticia Calderón/ Instagram)

LETICIA CALDERÓN Y SU EXTRAÑA FOBIA A LOS GATOS

Leticia Calderón tiene una extraña fobia a los gatos. La actriz mexicana aseguró que el miedo a los felinos es algo con lo que ha tenido que lidiar toda su vida, incluso ha tratado el tema con distintos psicólogos pero hasta ahora desconoce la razón de su aversión a estos animales.

“Le tengo terror a los gatos, está por allá y aquí se está grabando la novela, así yo no puedo, se fue, pero sigue por aquí, les tengo pánico, pero no sé por qué es, mi mamá no me ha dicho si tuve algún percance con esos animales, quizás me arrojó un gato, he ido a psicólogo y no funciona, necesito manejar eso, no puedo ponerme así”, declaró.

“Mis hijos saben que si vamos pasando periférico y veo un gato no me importa que lo atropelle, se tienen que agarrar de algún lado, la mano, pero yo corro y paso encima de él”, explicó al diario El Universal.

A sus 52 años, Leticia Calderón tiene una admirable trayectoria artística (Foto: Club Oficial Leticia Calderón/ Instagram)

Su miedo a los gatos llega a tal punto que no puede estar en un mismo lugar que estos animales. Así ocurrió recientemente durante las grabaciones de la telenovela “Imperio de Mentiras”, producción de Televisa que será estrenada por el canal de Las Estrellas en septiembre de 2020.

El elenco de la telenovela, protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios, se reunió este lunes al sur de la Ciudad de México para promocionar el estreno de la producción. Sin embargo, Leticia Calderón tuvo que abandonar el set cuando vio la presencia de un gato que apareció en el jardín donde se realizan las grabaciones.

A pesar de que los medios de comunicación estaban presentes, la actriz mexicana se fue del lugar y pidió que atraparan al gato para que ella pudiera permanecer en el set. Sin embargo, después de moverse del sitio, el minino volvió a aparecer y Calderón se asustó.

“¡Ay pin$%# gato! Ahí lo vi pasar, por favor agárrenlo, qué horror, si estuviera Luciano (su hijo), me hubiera cuidado, lo ahuyenta, un día de estos voy a traer a mi perro, es un rottweiler”, expresó.

Ante esto, la actriz fue cuestionada por la prensa sobre el origen de su fobia a los gatos. La actriz señala que no entienden su temor y por eso las personas la han criticado cada vez que la ven con un ataque de pánico.

“La gente no entiende qué es el miedo, me dan ganas de preguntarle a las personas a qué le tienes fobia y traerles una araña, una víbora o aventarlos de un paracaídas para que me entiendan. No puedo ir a una casa de una amiga que tenga gatos”, expresó a los medios mexicanos.

En 1987 hizo casting para "La indomable", en el que daría vida a su primer protagónico, María Fernanda Villalpando (Foto: Club Oficial Leticia Calderón/ Instagram)

