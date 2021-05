Karen Grassle interpretó a Caroline Ingalls en “Little House on the Prairie”, exitosa serie producida y transmitida por NBC entre 1974 y 1983. Para interpretar a este personaje la actriz, que actualmente tiene 79 años, se inspiró en alguien muye cercano a ella.

“La basé en mi madre”, dijo Grassle a Closer Weekly. “Si lees los libros [de Laura Ingalls Wilder] y ves fotos, Caroline era muy dura y robusta. Mi madre iba descalza a caballo a la escuela y, cuando era joven, enseñaba en una escuela de una sola habitación. Así que tomé su carácter, fuerza y sabiduría y le infundí eso a Caroline”.

Asimismo, según reporta Cheat Sheet, tras dejar el programa en 1982, la actriz tuvo algunas complicaciones para encontrar roles distintos o alejados al de la matriarca de “La familia Ingalls”.

“Sí, me enviaron muchos guiones con personas que usaban un moño”, dijo. “Tuve [problemas para conseguir papeles después], pero mis prioridades cambiaron porque quería tener una familia, así que estaba poniendo menos energía en la actuación que en descubrir cómo ser una madrastra y tener un hijo”.

Karen Grassle se basó en su madre para interpretar a Caroline Ingalls en "La familia Ingalls" (Foto: NBC)

MELISSA GILBERT SOBRE EL PERSONAJE DE KAREN GRASSLE

Melissa Gilbert, quien interpretó a de Laura Ingalls en “Little House on the Prairie”, escribió en sus memorias que la actriz que dio vida a su madre en la exitosa serie no se parecía a las otras mujeres que había conocido durante su juventud.

“Por diferentes razones, Karen Grassle, quien interpretó a la esposa de Michael y mi madre, Caroline Ingalls, me causó una gran impresión. Extremadamente hermosa, era muy diferente a las mujeres de mi vida”, escribió.

Gilbert la describía como “oscura y exótica, una hermosa gitana de Beverly Hills vía Brooklyn”, su madre en la pantalla fue “cortada del molde de Grace Kelly”. “La vi mucho, de hecho, y me gusta pensar que hay algo de ella en mí como actor”, agregó.