Michael Landon y Melissa Gilbert fueron dos de los protagonistas de “La familia Ingalls”, la exitosa serie estadounidense que se convirtió en un ícono de la televisión. En “Little House and the Prairie”, los actores fueron padre e hija, pero además de trabajar juntos, también tuvieron una gran amistad donde destacaba la admiración de la joven hacia el protagonista de la ficción.

La gran química de Michael Landon, quien falleció en 1991, y Melissa Gilbert, quien actualmente tiene 57 años, no solo se vio reflejada frente a las cámaras, sino también en la vida real; ya que los actores, pese a la diferencia de edad, cultivaron una gran amistad, a tal punto de considerarse casi como familia.

Melissa Gilbert pasaba casi todos los fines de semana con Michael, su esposa Lynn Noe y sus hijos. Incluso los consideraba una segunda familia. Sin embargo, hubo un hecho que dañó la amistad entre la recordada Laura Ingalls y el protagonista de la serie. Aquí la historia.

"La familia Ingalls" fue producida y transmitida entre 1974 y 1983 (Foto: NBC)

¿POR QUÉ SE DAÑÓ LA AMISTAD DE MICHAEL LANDON Y MELISSA GILBERT?

Michael Landon y Melissa Gilbert, protagonistas de “La familia Ingalls”, cultivaron una gran amistad y la actriz era muy cercana a la familia del actor. Incluso los consideraba una segunda familia. Sin embargo, todo cambió cuando Landon se separó de su esposa Lynn Noe.

Cuando empezaron los rumores sobre la aventura del protagonista de “La familia Ingalls” Melissa Gilbert era una adolescente y quedó “en una posición horriblemente incómoda”. En sus memorias, Prairie Tale, la actriz contó algunos detalles.

Entre Melissa Gilbert y Michael Landon había una conexión especial. Ella lo veía como una figura paterna (Foto: La familia Ingalls / NBC)

“Se asumió que podría seguir adelante como siempre con Mike después de que él dejó a su esposa, y a la amiga más querida de mi madre, (…) y seguir siendo el mejor amigo de su ‘hija’. El mundo se derrumbó y cambió”, escribió Gilbert, según reportó Cheat Sheet.

Melissa Gilbert se acercó mucho a la familia de Michael Landon después de que la contrataron para “Little House on the Prairie”, especialmente su hijo, Michael Jr., y su hija Leslie. Incluso, la esposa del actor, Lynn Landon, y la madre de Melissa, Barbara Crane, se hicieron mejores amigas y las dos familias solían ir de vacaciones juntas.

Un día, Barbara le dio la noticia a su hija de que “la tía Lynn y Mike se están separando”. Para ese momento, Gilbert había notado que Landon había estado extremadamente atento a “esa maquilladora”- como algunos miembros del reparto de la serie se referían a la maquilladora Cindy Clerico, 20 años menor que Landon- en el set.

Lo que nunca se imaginaron es que la aventura de Michael Landon terminaría con su matrimonio y la amistad que tenía el actor con Melissa Gilbert. A partir de entonces, la actriz que interpretó Laura Ingalls tomó distancia de la estrella de Hollywood.

Gilbert se mantuvo educada y profesional mientras trabajaba con Landon en el set después de casarse con Clerico, pero ella dejó de socializar con él. Después de que “Little House on the Prairie” terminó, Melissa no volvió a hablar con Landon hasta 1990, cuando lo vio en la boda de Leslie Landon.

La muy publicitada ruptura de Landon con Lynn también le costó algunos lucrativos acuerdos de patrocinio al actor, incluido su contrato de larga data con Kodak.