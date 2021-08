“La familia Ingalls”, también conocida como “Little House on the Prairie” en su idioma original, es una de las series más recordadas de la televisión. Estrenada el 11 de septiembre de 1974, la ficción de la NBC se ganó un lugar en el corazón del público y cinco décadas desde de su final sigue siendo recordada con mucho cariño.

La serie, basada en la saga de libros homónima de Laura Ingalls Wilder, estuvo protagonizada por Michael Landon y otros actores reconocidos como Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson. A lo largo de sus diez temporadas, “La familia Ingalls” nos mostró un gran número de personajes que fueron queridos por la audiencia y que dejaron huella en la televisión.

Ese es el caso de la Señorita Beadle, personaje que interpretó la actriz Charlotte Stewart, que se caracterizó por ser angelical, suave y noble. La intérprete reapareció en las redes sociales a sus 79 años y compartió con sus seguidores varios aspectos íntimos de su vida. Aquí todos los detalles.

Charlotte Stewart interpretó a la Señorita Beadle en "La familia Ingalls".(Foto: NBC)

“LA FAMILIA INGALLS”: LA TORMENTOSA VIDA DE CHARLOTTE STEWART, QUE FUE ‘PRISIONERA’ DEL ALCOHOL Y LAS DROGAS

Charlotte Stewart es una actriz de cine y televisión estadounidense, conocida por su papel como la maestra ‘Miss Beadle’ en “Little House on the Prairie”, personaje que interpretó desde 1974 hasta 1978.

Durante la pandemia, los actores que formaron parte de “La familia Ingalls” han aparecido en las redes sociales para compartir con sus seguidores anécdotas o secretos sobre la recordada serie de televisión. Una de ellas fue Charlotte Stewart, quien en el 2020 apareció y sorprendió a todos con sus revelaciones.

La mayoría la recuerda por ese personaje dulce como maestra de campo, en la pequeña escuela que era uno de los escenarios más importantes de la historia de la familia Ingalls. Su personaje guiaba a Laura Ingalls y terminaba siendo la inspiración para que la propia Laura se recibiera de maestra.

Charlotte Stewart le contó a Fox News cómo pasaba su cuarentena en medio de ese boom mundial de muchos televidentes que eligen volver a ver la serie. “Diseño carteras llamadas Beadle Bags”, dijo la actriz sobre un emprendimiento que la mantiene ocupada. Se trata de bolsos que llevan el nombre de su personaje (Beadle).

"La familia Ingalls" es una serie de televisión estadounidense de la NBC, producida y transmitida por dicha cadena entre 1974 y 1983. (Foto: NBC)

“Me levanto tarde, me quedo en la cama hasta que mi esposo y yo terminemos los crucigramas. Y no cocino, dejo que lo haga él. Con mis seres queridos nos reunimos todos los domingos por Facebook Live”, contó.

Sin embargo, lo que sorprendió a sus seguidores son las revelaciones que hizo la actriz sobre aspectos de su vida que se desconocían. Charlotte Stewart confesó que luego de que se terminara su trabajo en La familia Ingalls, terminó “prisionera” del alcohol y las drogas.

“Otros lo hacían y yo también lo empecé a hacer. Metí todo el dinero en mi nariz. Perdí mi casa... tengo mucha suerte de estar viva”, reveló en aquella entrevista del año pasado.

Sobre esta etapa de su vida hay más detalles en su libro llamado “Little House in the Hollywood Hills: A Bad Girls Guide to Becoming Miss Beadle, Mary X, and Me”, que se consigue en internet. En él, la actriz repasa sus mejores años actorales durante la grabación de la mítica serie, pero también sus “turbulencias”.

“Detrás de escena, Hollywood impulsaba a tomar la cocaína”, señala. En la contratapa del libro se explica que “la historia de Charlotte es la de una sobreviviente. Seis años después de su papel decisivo en Little House on the Prairie, lo perdió todo. Tuvo oscuros períodos en su vida: divorcio, consumo de drogas, cáncer, ruina financiera, alcoholismo... Nunca perdió su humanidad ni su sentido del humor”.

Charlotte Stewart confiesa que fue la actriz Alison Arngrim, su compañera de reparto en la serie, quien la animó a escribir un libro. “Primero dudé. Después de más de 1.000 dolores de cabeza, estómago retorcido y algunas lágrimas, finalmente tuvimos un manuscrito, y luego, antes de darme cuenta, ya lo estaban imprimiendo”, explicó la mujer que encarnaba a esa adorable docente.

Según publicó hace un tiempo Daily Mail, Charlotte Stewart pasó de “ser la exitosa señorita Beadle a ser una mujer sin hogar”. El diario sostuvo en un artículo que poco después de que la historia de Los Ingalls llegara a su fin, “Stewart cayó en un espiral de drogas y alcoholismo”.

La propia actriz recibió ayuda de sus amigos y familiares “pero estaba empecinada en no escucharlos”. Después de varias recaídas, la actriz llegó a rehabilitación y pudo salir de su adicción. “Estoy muy agradecida de tener amigos y familia que estuvieron conmigo”.