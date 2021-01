Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson interpretaron a las hermanas ‘Laura Ingalls’ y ‘Mary Ingalls’ durante nueve temporadas de la amada serie Little House on the Prairie ’ o también conocida como “La familia Ingalls” que fue protagonizada por Michael Landon como patriarca de la familia. Pero aunque las jóvenes actrices podrían haber sido hermanas en la pantalla, su relación en la vida real no era tan fraternal.

Han pasado más de 30 años desde que se emitió el último capítulo de esta famosa producción televisiva , sin embargo, con el paso de los años se han ido revelando muchos detalles y uno de ellos es la mala relación que tenían las jóvenes actrices.

En 2009, Mellisa Gilbert contó en sus memorias que no tenía un vínculo fraternal como el que compartían sus personajes en la serie de televisión e incluso llegó a decir que era “difícil llevarse bien con Anderson”.

¿POR QUÉ MELISSA GILBERT Y MELISSA SUE SE LLEVABAN MAL?

Cuando Melissa Anderson y Melissa Gilbert fueron elegidas para ser parte de la serie “ La familia Ingalls” , ambas actrices tenían casi la misma edad, pero a pesar de ello, nunca se llevaron bien y esto fue lo que Gilbert dijo en sus memorias.

“Había una distancia con ella, había una frialdad, aunque a veces me pregunto si fue solo que nunca supe cómo acercarme a ella. No era fácil llevarse bien con ella “, dice Gilbert. “Creo que su reserva se reflejó en la pantalla y ciertamente fue evidente fuera de la pantalla, mientras que yo vestía mis emociones como si fueran una camiseta verde neón que brillaba en la oscuridad”.

Melissa Gilbert como Laura Ingalls, Melissa Sue Anderson como Mary Ingalls (NBC)

Y cuando Alison Arngrim (Nellie Oleson) se unió al elenco más tarde, Gilbert le dio un resumen de todos sus compañeros de reparto y cómo eran.

“Aunque ella era mi gran rival en el programa, Alison y yo nos hicimos amigas instantáneas desde el momento en que le dije: ‘Solo hay una persona mala en el programa’”, escribe Gilbert. “Todos los demás son geniales”.