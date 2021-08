El éxito de las telenovelas turcas continúa en diversos países, incluso en los Estados Unidos, donde la serie Sefirin Kizi también conocida como “La hija del embajador” viene generando gran expectativa entre sus fanáticos quienes ya piensan en su tercera temporada.

Esta serie es transmitida por la cadena Univisión y ha tenido un gran éxito en sintonías durante sus dos primeras entregas.

La serie es protagonizada por Neslihan Atagül y debido a una carta que envió a Sancar -en la serie- dejó muy sorprendidos a todos en las redes sociales.

Cabe recordar que durante el final de la segunda temporada Nare se despidió para siempre de Sancar, poniendo de esa manera fin a la historia de amor que mantuvo en suspenso a los seguidores.

“Me voy Sancar, es para siempre. Logré que mi hija pudiera crecer con su padre, es lo que siempre he querido. Supongo que busqué el amor toda mi vida y creo que sí lo encontré contigo, pero no puedo amar a nadie incluyéndome a mí, ni siquiera pude amar a mi hija como debía. Quise ser una buena madre, quise ser mejor que mi familia, pero si no me voy ahora cometeré la peor traición a mi hija. Melek estará mejor sin mí, así como yo estuve mejor sin mi madre y tú eres mejor que mi padre, eres un gran padre y toda tu familia es hermosa”, es la emotiva misiva que le envió.

Esto marcó el final de una etapa dentro de esta ambiciosa serie y el inicio de otra donde aparecerá una nueva actriz protagónica como es Tuba Büyüküstün.

En Turquía los capítulos correspondientes a la tercera temporada de esta exitosa serie fueron incluidos dentro de la segunda entrega; sin embargo, la cadena Univisión optó por detener un poco y separar los episodios restantes e incluirlos dentro de la temporada 3.

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA LA TERCERA TEMPORADA DE “LA HIJA DEL EMBAJADOR”?

Los seguidores de esta serie están muy expectantes en saber la fecha en que estos nuevos episodios serán transmitidos por Univisión; no obstante, la referida cadena hispana aún no ha querido revelar cuándo será el estreno oficial de la temporada 3. Únicamente mediante sus redes sociales ha emitido un mensaje en el que dice que esto será pronto.

“Regresamos pronto con otra temporada emocionante”, se precisó en Instagram.

Los usuarios en las redes sociales también se han manifestado respecto a que esto sea lo más pronto posible.

“Por favor, no dejen que se acabe así”, reza uno de los tantos comentarios.

Se debe tener en cuenta que “La Hija del Embajador” tuvo un promedio de 1.5 millones de televidentes durante su transmisión.