“Sefirin Kızı”, conocida como “La hija del embajador” en español, es una serie de televisión turca, producida por NGM y O3 Medya, y emitida por Star TV. La ficción de carácter dramático, dirigida por Emre Kabakuşak y escrita por Ayşe Ferda Eryılmaz y Sedef Nehir Erdem, se estrenó el 16 de diciembre de 2019 en la televisión local de Turquía.

La serie fue ambientada en la costa del mar Egeo. El desarrollo de la historia da a conocer como la protagonista creció en distintos países con diferentes culturas (Oslo, Tokio, Ciudad del Cabo, Nueva Delhi y Ottawa). “La hija del embajador” recibió el premio a la mejor serie del festival de cine de Izmir en Turquía.

Neslihan Atagül encarna a Nare Çelebi, hija de un embajador. Ella será una mujer inteligente, fuerte y tenaz. A pesar de las dificultades que se presentan en su camino, jamás se da por vencida y lucha por hacer realidad sus sueños. Engin Akyürek, es Sancar Efeoğlu, el hijo de un humilde leñador con una valentía notable. La ira y la compasión también acompañarán su corazón y con el paso del tiempo el dolor inundará su alma.

Nare y Sancar cruzaran caminos y darán inicio a la historia que estará llena de misterios, desilusión y un amor prohibido por el que ambos están dispuestos a luchar por sobre todo lo que pueda pasar. Entérate de más detalles y de quienes son cada uno de los personajes de esta historia que llego para quedarse.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “LA HIJA DEL EMBAJADOR”?

Nare Çelebi

Nare Çelebi "La hija del Embajador" (Foto: Univision)

Nare es hija de un embajador que viaja por diferentes países y, cuando llega a Muğla, se enamora de Sancar y finalmente se casa con él. Sin embargo, después de contarle el secreto de su violación, lo deja sin ningún rastro.

Ella vuelve a aparecer en pantalla con su hija de 8 años. Quizás, ahora ella esté en peligro y pueda ser asesinada por su violador, por lo que quiere ceder la custodia de su hija Melek a su padre Sancar. Neslihan Atagül quien interpreta a Nare, es una actriz turca. Es conocida por su papel principal en la serie “Fatih Harbiye” en el canal Show TV como “Neriman Solmaz” junto a su esposo Kadir Doğulu.

Sancar Efeoğlu

Sancar Efeoğlu "La hija del embajador" (Foto: Ahaber.com)

Sancar es un agricultor que trabaja en los olivares del alcalde. Sancar ama mucho a Nare incluso después de conocer la noticia de su violación, pero ella no confía en él y lo deja después de la primera noche de bodas. Esto le duele mucho al Sancar y para superar su dolor, hace todo lo posible por ganar dinero y se convierte en un hombre rico del pueblo.

Cuando decide seguir adelante en su vida, Nare vuelve a su vida con su hija Melek. Sancar no puede dejar de amar a su linda hija Melek. Engin Akyürek es un actor turco, conocido por su papel como Kerim en “Fatmagül’ün Suçu Ne?” y Ömer en “Kara Para Aşk”.

Melek Çelebi

Melek Çelebi "La hija del embajador" (Foto: Startv)

Melek es la hija de Nare y Sancar, y debido a las dificultades en la vida de su madre, se ha vuelto madura en comparación con los niños de su edad. Desde pequeña, Melek quiere encontrarse con su padre, y finalmente, a los 8 años, su madre la familiariza con su padre. La joven actriz Beren Gençalp da vida a este personaje.

Gediz Işıklı

Gediz Işıklı "La hija del embajador" (Foto: Startv)

Gediz es hijo del alcalde donde trabajaba el padre Sancar como aparcero. Posteriormente, Gediz se convierte en socio comercial de Sancar. Sin embargo, se enamora de Nare cuando ella vuelve a la vida de Sancar con su hija Melek. Gediz es un poco complicado y en la serie poco a poco se van revelando sus intenciones reales.

Uraz Kaygılaroğlu es un actor y presentador de televisión turco. Es graduado de la Universidad Bilgi de Estambul con un título en comerciales y publicidad.

Menekşe Efeoğlu

Menekşe Efeoğlu "La hija del embajador" (Foto: Startv)

Menekşe Efeoğlu, la esposa de Sancar en este drama turco. Sí, la noche en que Nare volvió a la vida de Sancar, él se casó con Menekşe. Actúa como una esposa muy generosa e incluso como una buena madrastra, pero su papel sería cruel en los próximos episodios con la hija de Sancar, Melek.

Tulin Yazkan nació en Estambul, Turquía. Es actriz, conocida por “Sefirin Kizi”, “Ufak Tefek Cinayetler” y “Bodrum Masali”.

Güven Çeleb

Güven Çeleb "La hija del Embajador" (Foto: Univision)

Güven es el padre de Nare y abuelo de Melek. Aunque Güven es un embajador, el juego es su debilidad. Del mismo modo, debido a su condición profesional, también es muy arrogante.

Erdal Küçükkömürcü es un actor, conocido por “Kaybedenler Kulübü” , “Kurtulus” y “Labirent”.

Akın Vardalı

Akın Vardalı "La hija del embajador" (Foto: Univision)

Akin es hijo de un amigo cercano del embajador y vive en la misma casa donde vive Güven con su hija Nare. Se convierte en una especie de hermano para Nare, a quien hará sufrir sin piedad. Psicópata y narcisista, el empresario se dará cuenta de que Güven desea la herencia de sus padres, y no dudará en usarlo para tener tanto o más poder que él.

Erhan Alpay nació en Estambul. Estudió en la Universidad de Estambul y también tomó lecciones de actuación en Sahika Tekand Studio. Participó en muchos proyectos de televisión, incluidos “Can’t Run From Love” (Asktan Kacilmaz), “Matter of Respect” (Seref Meselesi) y “Endless Love” (Kara Sevda). Actualmente, actúa en la popular serie turca “La hija del embajador”.

Halise Efeoğlu

Halise Efeoğlu "La hija del embajador" (Foto: Medyatava)

Halise es la madre de Sancar en esta serie turca. Aunque toda su vida gira en torno a sus hijos, no es una dama de buen corazón. Odia a Nare y no confía en quienes no forman parte de su familia.

Gonca Cilasun es una actriz, conocida por “Gülizar”, “Çarpisma” y “Karagül”.

TRAILER LA HIJA DEL EMBAJADOR “SERAFIN KIZI”