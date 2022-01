Después de varias semanas separados en diferentes villas y con solteros intentando tentarlos, las parejas protagonistas de la cuarta temporada de “La isla de las tentaciones” se reunieron en la hoguera de la undécima entrega para evaluar sus relaciones y tomar una decisión al respecto.

Las parejas formadas por Zoe y Josué, Nico y Gal·la, Rosario y Álvaro, y Alejandro y Tania debían demostrar que su amor era más fuerte que cualquier tentación, pero la mayoría no logró evitar a los solteros, incluso los que parecían más unidos. De hecho, la pareja en la que nadie creía fue la que resistió todo.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL CON LAS PAREJAS DE “LA ISLA DE LAS TENTACIONES” 4?

1. Josué y Zoe

Josué y Zoe están juntos desde “Mujeres y Hombres” y luego de un inicio complicado, marcado por los celos y las traiciones, llegaron a “La isla de las tentaciones” para poner a prueba su amor, y a pesar de todo lo que pasó en el reality decidieron seguir juntos.

Luego de reclamos y explicaciones, antes la pregunta de Sandra Barneda, Josué respondió: “Me la llevo para casa”, y Zoe indicó: “El amor no es solo felicidad, sino también crecer juntos”.

2. Alejandro y Tania

Tras dos años de relación, Alejandro y Tania decidieron poner a prueba su amor en la cuarta temporada del popular reality de Telecinco. Aunque aseguraban que su pareja es absolutamente perfecta y que no hay nada ni nadie que pueda con ellos, los juegos con los tentadores y los comentarios hirientes acabaron con su amor.

Al llegar el momento de decidir, Alejandro respondió que su corazón “es de ella y se quería marchar con ella. Por favor, vente conmigo, por favor, te lo suplico”. No obstante, Tania contestó: “Tengo que ser sincera conmigo y necesito irme sola. Que me vaya contigo o sola no cambia nada. Respeta mi decisión”.

"Tengo que ser sincera conmigo misma. Yo necesito irme sola"



🍎 #LaIslaDeLasTentaciones11 🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/LOeaZRsMdl — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 12, 2022

3. Nico y Gal·La

Nico y Gal·la se unieron a la cuarta edición de “La isla de las tentaciones” para saber si realmente están hechos el uno para el otro y dejar, por fin, los errores del pasado atrás. Pero en su lugar repitieron las mismas equivocaciones, se traicionaron y lastimaron.

Al final, Gal·la terminó su relación con Nico y se fue con Miguel, mientras que, el futbolista optó por irse solo: “Miriam ha sido la chica más especial que he conocido en la villa pero no estoy preparado para seguir conociéndola. Primero tengo que quererme bien a mí mismo y no quiero ser egoísta”.

Nico decide irse solo del programa ¿Qué te parece?



🍎 #LaIslaDeLasTentaciones11 🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/eKxpzqimi3 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 12, 2022

4. Rosario y Álvaro

La reunión de Rosario Cerdán y Álvaro Boix fue una de las más intensas, por todo lo que hicieron en las villas y lo que se dijeron en la hoguera. Después de ver las imágenes de sus engaños y reclamarse mutuamente, decidieron que lo mejor era terminar su relación.

Álvaro se marchó solo, pero Rosario prefirió irse con Suso. “Me siento liberada. He conocido a una persona que me está ayudando a ser quien quiero ser, me hace feliz, me siento cómoda. Me quiero ir con Suso”, explicó.