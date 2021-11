Alejandro Nieto conforma junto a Tania Medina otra de las parejas que unió a la cuarta temporada de “La isla de las tentaciones”, popular reality de Telecinco, para demostrar que confían el uno en el otro, poner a prueba su amor y comprobar si su relación tiene futuro.

El Mister España 2015 conoció a Tania en un certamen de belleza, donde ella participaba como candidata y él como jurado. Desde el principio sintieron una conexión genuina, y un año más tarde, empezaron una relación amorosa que aún perdura. Pero ¿podrá sobrevivir al programa español?

Por lo pronto, Alejandro y Tania aseguran que son la pareja perfecta y que no hay nada ni nadie que pueda con ellos, incluso se han planteado demostrar que cuando hay amor, no existe tentación. ¿Lo lograrán? Para tener una idea es importante saber quién es Alejandro Nieto y qué hacía antes de “La isla de las tentaciones”.

Alejandro y Tania son una pareja "perfecta" dispuesta a enfrentarse a la tentación (Foto: Mediaset España)

¿QUIÉN ES ALEJANDRO NIETO?

Alejandro Nieto tiene 31 años y es de origen gaditano y se desempeñó como electricista, al igual que su padre. El actual novio de Tania Medina saltó a la fama tras participar en la cuarta temporada de GH VIP, junto a personajes como Laura Matamoros, Carlos Lozano o el Pequeño Nicolás.

Durante su estancia en la casa de Guadalix, protagonizó un triángulo amoroso con Liz Emiliano y Laura Matamoros. No obstante, no llegó a nada serio con ninguna. Una vez fuera del reality explicó no se había abierto al amor por respeto a la madre de su hijo. “Yo estaba soltero y separado de mi pareja, pero son mis principios. Mi hijo nunca ha visto a su padre con otra mujer y era un respeto que quería tener”, explicó.

Cerca de la recta final de GH VIP 4, abandonó el programa para estar con su pequeño hijo que tenía un problema de salud. Un año antes de llegar a la televisión, se convirtió en Mister España 2015.

Alejandro y Tania llevan dos años de relación y en la primera gala de la cuarta entrega de “La isla de las tentaciones” revelaron que tienen planes de boda, pero todavía no tienen fecha.

Este programa “es un obstáculo más que tenemos que superar. Cuando dos se quieren no hay nada que les pueda separar”, le dice Tania con Alejandro momentos antes de poner a prueba su amor. Por su parte, él le pide que no le traicione. “Me partirías el corazón”.

FOTOS DE ALEJANDRO NIETO

Alejandro Nieto en la isla de Gran Canaria (Foto: Alejandro Nieto/ Instagram)

Alejandro Nieto, participante del la temporada 4 de "La isla de las tentaciones", disfrutando del mar (Foto: Alejandro Nieto/ Instagram)