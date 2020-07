Con cuatro décadas de trayectoria, Victoria Ruffo es una de las actrices más queridas de México y Latinoamérica. Considerada como una de las reinas de las telenovelas, debido al número de ficciones que ha protagonizado y a su gran éxito a nivel internacional, la actriz se ha ganado el cariño del público por su talento y versatilidad.

Victoria Ruffo ha protagonizado múltiples novelas como “Simplemente María”, “Corona de lágrimas”, “La fiera”, “Victoria”, entre otras, demostrando su gran nivel actoral. Entre las más exitosas está “La madrastra”, que protagonizó junto a César Évora en 2005.

Victoria Ruffo tiene una trayectoria de cuatro décadas en la televisión (Foto: Instagram)

Ruffo y Évora han trabajado juntos en seis novelas mexicanas. La química entre estos dos actores los ha convertido en una de las parejas consentidas de los melodramas. Sin embargo, detrás del éxito de esas historias, se han generado una serie de rumores que señalan que los intérpretes han tenido una relación más allá de la ficción.

Por muchos años, los fanáticos han relacionado a César Évora y Victoria Ruffo. Son muchas las historias y rumores que giran en torno a los actores, éstas señalan que en algún momento han tenido un romance fuera de las telenovelas. Al respecto, el actor cubano ha salido a aclarar la situación debido a que su familia y compañeros de trabajo han recibido insultos.

¿ALGUNA VEZ VICTORIA RUFFO Y CÉSAR ÉVORA TUVIERON UNA RELACIÓN?

En 2019, el actor cubano reveló a Univision Entretenimiento que hay seguidores que han perdido la dimensión de lo que es real y lo que no lo es.

“Es una cosa impresionante, es un fenómeno social muy interesante para estudiar, hemos trabajado Victoria y yo en proyectos juntos y el público nos recibe como si fuéramos una pareja real, pero, cada uno tiene su propia vida, su familia.”, detalló Évora.

“Nos llevamos muy bien juntos, pero cada uno tiene sus parejas, esa es una realidad, cada uno tiene su propia vida y mezclar las historias que hemos interpretado y llevar eso a la vida real, eso es… tener una gran, pero muy grande imaginación”, explicó.

Cesar Évora relata que tienen seguidores que aseguran lo han visto con Victoria Ruffo de vacaciones y en plan romántico: “Sobre todo el público de las redes que cada vez son más una locura mayor que se inventan algo más sofisticado y más complicado. Es impresionante ver cómo se retroalimenta porque alguien dice: ‘yo lo vi y fui y esto’, ¿de dónde sacan eso?”, agregó.

La primera telenovela en la que actuaron juntos fue “Abrázame muy fuerte” que se estrenó en 1999 (Foto: Instagram)

Lo que podría ser historias fantasiosas inocentes ha rebasado la línea de lo aceptable. En dicha entrevista, el actor cubano denunció que algunos seguidores han caído en el “fanatismo” insultando a su familia y compañeras de trabajo, porque sienten que ha traicionado a ‘La queen’, con quien les gustaría tuviera una relación fuera de las novelas.

“Me han amenazado a mi hasta de matarme, porque estaba traicionando a Victoria, ¡eso es una locura!, incluso la actriz que suplió a Victoria en el teatro también ha recibido amenazas e insultos en redes sociales ¿Hasta dónde llega ese fanatismo de agredir a alguien porque consideran que estás traicionando a alguien?”, contó

En otra ocasión, Cesar Évora volvió a desmentir los rumores que lo relacionan sentimentalmente con Victoria Ruffo. “Aquí no ha habido ningún vínculo más allá del profesional y eso me he cansado de repetirlo. Y he hablado de mi familia, siempre hablo de mi familia, y de alguna manera siempre han querido vincularme con Victoria de manera sentimental”.

César Évora y Victoria Ruffo han sido pareja en seis novelas mexicanas: 'Las amazonas', 'Abrázame muy fuerte', 'La madrastra', 'Triunfo del amor', 'Abismo de pasión' y 'Amor bravío'. (Foto: Instagram)

“Han inventado que tenemos una vida extramarital. Por favor, nada más lejos de la verdad. Además, como elemento sencillo y elemental: hoy en día todo el mundo tiene una cámara en el teléfono, ¿por qué no hay un solo video, una sola foto que demuestren esas historias, ese mito?”, cuestionó el actor.

César Évora está casado con Vivian Domínguez a quien conoció en México y tienen tres hijos: “Yo tengo a mis hijos, mi esposa que además siempre la nombro y la pongo en primer lugar, en un altar casi, pero, aún así, la gente insiste enfáticamente”.

Por su parte Victoria Ruffo está casada con el político mexicano Omar Fayad, con quien tiene dos hijos, además de su hijo mayor José Eduardo, producto de su relación con el comediante mexicano Eugenio Derbez.

La química entre estos dos actores los ha convertido en una de las parejas consentidas de los melodramas (Foto: Instagram)

