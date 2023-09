“La monja 2″ (”The Nun 2″ en su idioma original), la secuela de la película de 2018 y la novena entrega de la franquicia “The Conjuring Universe”, cuenta con la dirección de Michael Chaves, un guion de Akela Cooper y tiene a James Wan y Peter Safran a cargo de la producción.

La cinta de terror que tiene su estreno en Estados Unidos programado para el 8 de septiembre de 2023 está ambientada cuatro años después del final de la primera entrega y sigue a la hermana Irene cuando una vez más se encuentra cara a cara con la fuerza demoníaca Valak, la monja, en un internado en Francia.

Taissa Farmiga y Bonnie Aarons regresan como las protagonistas de “La monja 2″, mientras que Jonas Bloquet, Storm Reid, Anna Popplewell, Katelyn Rose Downey, Vera Farmiga, Patrick Wilson y Sterling Jerins completan el reparto de película.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA MONJA 2″

1. Taissa Farmiga como la Hermana Irene

Taissa Farmiga, principalmente conocida por interpretar diversos papeles en la serie de antología “American Horror Story”, da vida a la Hermana Irene, una monja que enseña a los niños sobre la relación entre religión y ciencia. En la primera película, Irene era una monja en preparación.

Taissa Farmiga retoma su papel como la hermana Irene en "La Monja 2" (Foto: Warner Bros. Pictures)

2. Jonas Bloquet como Frenchie/Maurice

Jonas Bloquet, actor nacido en Bruselas, Bélgica, que tiene una nominación al premio César como actor más prometedor por su papel de Vincent Leblanc en el thriller psicológico franco-alemán “Elle”, regresa como Maurice, un granjero francocanadiense que ayudó a los protagonistas.

Jonas Bloquet como Maurice en la película "La monja 2" (Foto: Warner Bros. Pictures)

3. Bonnie Aarons como Valak / La monja

Bonnie Aarons, conocida por interpretar al Bum en la película “Sueños, misterios y secretos” y al Baroness Joy von Troken en “The Princess Diaries” y en su secuela, retoma el rol de Valak / La monja en la secuela de “The Nun”.

La monja es interpretada por la actriz Bonnie Aarons, quien da vida al papel desde “El Conjuro 2” (Foto: Warner Bros. Pictures)

4. Storm Reid como la Hermana Debra

Storm Reid, que interpretó a Meg Murry en la película “A Wrinkle in Time”, a Lisa en “When They See Us”, a Tyla DuBois en “The Suicide Squad”, a Gia en la serie “Euphoria” y a Riley en “The Last of Us”, da vida a la Hermana Debra.

Storm Reid como la Hermana Debra en la película "La monja 2" (Foto: Warner Bros. Pictures)

5. Anna Popplewell como Kate

Anna Popplewell, recordado por su papel de Susan Pevensie en las películas “Las Crónicas de Narnia”, de Chyler Silva en “Halo 4: Forward Unto Dawn” y de Lady Lola en “Reign”, encarna a Kate en la secuela de “La monja”.

Estos son los actores y personajes de la película “The Nun 2″:

Katelyn Rose Downey como Sophie

Vera Farmiga como Lorraine Warren

Patrick Wilson como Ed Warren

Sterling Jerins como Judy Warren