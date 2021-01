El pasado 1 de noviembre de 2020, la famosa productora mexicana Magda Rodríguez dejó de existir a los 57 años a causa de un shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo. Su muerte dejó en shock al mundo del entretenimiento, donde trabajó por bastante tiempo en la producción de exitosos programas en la pantalla chica.

Su fallecimiento dejó consternados a todos en el país azteca, sobre todo a sus familiares, quienes lamentaron su repentina partida. Su hija Andrea Escalona, conocida presentadora de televisión, abrió su corazón para dar a conocer este triste episodio que le ha tocado vivir.

En una entrevista para el canal de Youtube de la periodista Mara Patricia Castañeda, la conductora de ‘Hoy’ contó cómo fue el último día que conversó con su mamá.

Madre e hija posan juntas. Ellas eran muy unidas. (Foto: Andrea Escalona / Instagram)

MAGDA DIJO QUE NO SE SENTÍA BIEN

El sábado 31 de octubre, Magda Rodríguez tenía que ir a la entrega de los TVyNovelas, pero ella decidió no asistir porque a uno de los artistas le habían detectado COVID-19. “Ella dijo: ‘Cómo nos íbamos a reunir, que era muy riesgoso. Estuve con ella ese sábado y me dice: ‘Esta semana sí me he sentido mal’. Ojo, no me he sentido mal de: ‘me voy a morir’, era de: ‘estoy cansada’”, señaló.

Después, como Escalona tenía que ir al show ‘Tenorio’, se despidió de su progenitora. “Me dio la bendición, me dijo: ‘Te amo, triunfas mucho’. Yo ya me quería correr porque se me hacía tarde para el Tenorio. Llego, hago la segunda función, pero [Magda] insistente me dice: ‘No vengas porque qué tal que tengo COVID, tienes prohibido venir a la casa’”.

NO LE HICIERON UNA PRUEBA PARA DESCARTAR COVID-19

Al ser consultada por la periodista, Andrea negó que su mamá estuviera enferma, pues jamás mostró algún síntoma; incluso le sorprendió que se enterara que tenía úlceras.

“Enferma yo siento que no estaba. Nunca le hicimos la prueba del COVID-19, así que no sé si lo tenía o no. Se le reventó una ulcera. ¡Yo ni sabía que tenía una úlcera!”, manifestó la presentadora televisiva.

La conductora comparte imágenes junto a su madre en sus redes sociales. (Foto: Andrea Escalona / Instagram)

SE ENTERA DE SU MUERTE

Debido a que su madre vivía sola y la noche de ese sábado se iba a quedar sola, Escalona le pidió a la empleada que le haga compañía.

La mañana del domingo 1 de noviembre intentó llamarla, pero Rodríguez no contestaba. “Al día siguiente, yo la estoy pensando. Me levanto a las 8 y empiezo a hacer mis cosas, pero la llamó por teléfono y no me contesta. Ella no me respondía y eran como las diez y cachito. De ahí pensé: ‘Si a mi mamá le pasa algo, yo me muero’”, recordó.

Como no encontraba respuesta, decidió comunicarse con la persona que trabaja en su casa y le dio una terrible noticia: “Señorita no respira”. En ese instante, fue a su casa y llamó a los paramédicos, pero era demasiado tarde.

“Fue un shock bien fuerte ver a mi mamá, muy duro y de no creer. [Comencé a] gritar, hablar y besarla, hacerle Ho’Ponopono. Un momento muy fuerte”, indicó.