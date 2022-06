Ya se encuentra disponible en tiendas físicas y digitales de la región la nueva colección de productos inspirados en LIGHTYEAR, la nueva película de acción y aventuras que estrena el 16 de junio en las salas de cine disponibles. La historia sobre el origen de Buzz Lightyear, el héroe que sirvió de inspiración para el juguete, gira en torno al legendario Guardián Espacial en una aventura intergaláctica.

Creada para disfrutar en familia en todos los hogares de Latinoamérica, la colección cuenta con más de 700 de productos de LIGHTYEAR, entre los que se incluyen juguetes, indumentaria y calzado, materiales escolares, libros, entre otros. Además, la colección cuenta con la participación de aproximadamente 200 licenciatarios que exhibirán los productos en 2000 puntos de venta de toda la región.

En Perú, la línea puede adquirirse en tiendas como Falabella y Ripley y cuenta con los nuevos juguetes Mattel inspirados en la película y polos con diseños de los personajes de la película. Los productos se podrán conseguir en las tiendas físicas y virtuales de los retails.

Al lanzamiento de productos se le suman sorpresas que incluyen shows, stands temáticos en centros comerciales y más actividades para conocer al Guardián Espacial.

Disney lanzó 3 nuevos cortos exclusivos que próximamente estarán disponibles, uno por semana, en el canal de oficial de YouTube de Disney Latinoamérica. Los mismos son protagonizados por los nuevos juguetes de Mattel inspirados en el film y siguen a Buzz Lightyear y sus amigos mientras participan en varios entrenamientos de “Space Ranger”.

En Brasil, Disney ofreció un show de drones para promocionar la línea de productos licenciados. El espectáculo contó con más de 150 drones y fue realizada por la agencia Purple Cow en alianza con Visual Farm, en un evento exclusivo para invitados. El público del lugar se emocionó al ver el cielo lleno de luces de colores que se convertían en imágenes relacionadas con la película, como el propio Buzz Lightyear, su nave espacial XL-15, el divertido robot-gato Sox, el villano Zurg, entre otros.

Por otra parte, en la cuenta regresiva hacia el estreno en cines de LIGHTYEAR, los suscriptores de Disney+ pueden disfrutar en el servicio de streaming de todas las historias de Toy Story, en las que Buzz Lightyear, el juguete de Andy, muestra sus cualidades de Guardián Espacial. Por un lado, están disponibles las películas de Disney y Pixar Toy Story, Toy Story 2, Toy Story 3 y Toy Story 4. Por otro, se pueden disfrutar de los especiales Toy Story de terror y Toy Story Olvidados en el tiempo, así como de los cortos de Toy Story Toons Fiesta Saurus Rex, Vacaciones en Hawái y Pequeño gran Buzz.

LIGHTYEAR, cuyo tráiler se puede ver aquí, invita a las audiencias a descubrir la increíble historia de Buzz Lightyear, en una aventura llena de humor y diversión. El elenco de voces en inglés está liderado por el actor Chris Evans, en el papel de Buzz, e incluye a Keke Palmer, Dale Soules y Taika Waititi, quienes interpretan a un grupo de reclutas con grandes ambiciones. Peter Sohn hace la voz de Sox, el robot que acompaña a Buzz, y el reparto también cuenta con la participación de las voces de Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez y Isiah Whitlock Jr.

La nueva película presenta una banda sonora original a cargo del galardonado compositor Michael Giacchino, quien compuso la música de la película The Batman, además de la de Spider-Man: Sin Camino A Casa. Giacchino tiene una larga historia con Pixar: ganó un Oscar®, un Globo de Oro® y un Grammy® por la banda sonora original de UP - UNA AVENTURA DE ALTURA. Sus otros créditos en Pixar incluyen LOS INCREÍBLES, RATATOUILLE, CARS 2, INTENSA-MENTE, COCO y LOS INCREÍBLES 2, entre otros.

