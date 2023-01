La nueva serie de TVE, “La promesa”, que se emite por La 1, ya está dando de qué hablar desde su estreno, así que hay muchos detalles que han llamado la atención de los televidentes, principalmente la trama, aunque también otros puntos que han despertado el interés, como la canción de cabecera.

El tema que acompaña el inicio de la producción española se está convirtiendo en uno muy reconocido y pegajoso entre los espectadores, quienes se han hecho algunas preguntas al respecto, como quién la ha escrito y quién la canta, por lo que ahora daremos un poco más de información relacionada con ello.

¿QUIÉN CANTA LA CANCIÓN DE CABECERA DE “LA PROMESA”?

Desde días previos al inicio de la serie de TVE se conoció que el cantante Gonzalo Hermida era el intérprete de la canción y no solo eso, pues también ha sido el encargado de componerla, demostrando su talento como cantautor.

El artista español aseguró que ha sido un bonito regalo haber iniciado el año con la posibilidad de escribir y cantar la canción de “La promesa”, así que se siente muy orgulloso.

“Escribir esta canción ha sido un reto, pero me parece el regalo más bonito que me puede dar la vida para empezar el 2023. Escribir sobre lo que soltamos y nos quedamos cuando prometemos, me parece de lo más bonito que nos puede pasar en la vida, así que os prometo que está hecha con corazón”, comentó para RTVE.

Gonzalo Hermida es el cantante del tema de cabecera de "La promesa" (Foto: Gonzalo Hermida / Facebook)

LETRA DE LA CANCIÓN DE “LA PROMESA”

No sé si puedo contarte

las cosas que han pasado desde que te vi

las luces que han bailado por nuestro jardín

los rumores nuevos en tu corazón, las murallas...





La promesa, habrá partículas de amor en movimiento

habrá secretos que nunca saldrán ahí afuera

será tan bello como el vuelo de un avión





La promesa, las despedidas o girones por el suelo

hasta las flores bailarán a su manera

equilibristas entre el miedo y la pasión





Somos como un salto a la de tres

somos el amor cuando se vive a vida o muerte

un camino largo a recorrer

en la promesa ya serás cuestión de suerte





Somos como un salto a la de tres

somos el amor cuando se vive a vida o muerte

un camino largo a recorrer

en la promesa ya serás cuestión de suerte

EL VIDEO DE LA CANCIÓN DE “LA PROMESA”

Así es el inicio de la serie “La promesa”, acompañado por el tema de Gonzalo Hermida.