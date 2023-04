Aunque en el amor no le ha ido muy bien a Santa Fe Klan, sus éxitos laborales siguen en aumento. El rapero mexicano ha lanzado nuevos temas como “Bandolera” y ahora participará en el soundtrack de la película de “Rápidos y Furiosos 10″, pero esta no es la primera vez que colabora en un largometraje.

En julio de 2022, se publicó la canción “Soy” que realizó para “Black Panther: Wakanda Forever”, la cual fue promocionada por Marvel como parte del soundtrack de la cinta junto con otros temas como “A body, a Coffin” de Amaarae y “No Woman No Cry” de Tems.

Sin embargo, la expareja de Maya Nazor tuvo una gran decepción cuando se dio cuenta que el tema que había realizado no llegó a formar parte de la película. Esto fue confirmado meses después, cuando la compañía lanzó la lista de reproducción oficial de la película, que contiene 19 canciones originales, pero no la del artista originario de Guanajuato.

¿CÓMO FUE LA REACCIÓN DE SANTA FE KLAN AL DARSE CUENTA QUE SU CANCIÓN NO APARECIÓ EN “BLACK PANTHER”?

Santa Fe Klan se mostró desilusionado luego de haber grabado el tema especialmente para “Black Panther: Wakanda Forever”, pero que este no apareciera en la película. Durante una entrevista con Franco Escamilla en su programa virtual “Desde El Cerro De La Silla”, contó que estaba muy feliz por este logro, pero terminó sorprendido.

Santa Fe Klan junto al reparto principal de "Black Panther: Wakanda Forever" en el estreno de la película (Foto: Santa Fe Klan / Instagram)

“La neta me saqué de onda porque me dijeron: ‘vamos a hacer una rola para la película y todo’. Yo (estaba) bien emocionado el día de la presentación y todo pero no salió la rola en la película. Siento que me usaron. Fui y la canté en la presentación pero en la película, en el cine y no sale”, dijo durante el programa.

Al parecer, pensó que había sido un error suyo, no prestó atención o fue un problema del cine que emitía la cinta, porque asistió a diferentes salas en cuatro ocasiones para cerciorarse que “Soy” no había sido incluida.

“Yo ya fui a verla cuatro veces. Dije: ‘yo creo que no la escuché’”, agregó.

Asimismo, contó que ya realizó la grabación de un tema para “Rápidos y furiosos 10″ (”Fast X”), que se estrenará el 19 de mayo de 2023 en Estados Unidos y el 4 de mayo en Latinoamérica.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA DE SANTA FE KLAN