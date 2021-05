No cabe duda de que tras el estreno de “La reina del Flow 2”, el público ha quedado enganchado con la historia de Yeimi Montoya, quien enfrenta otra vez su pasado llamado Charly Flow. Si bien, los protagonistas no dejan de sorprender a la audiencia, la aparición de nuevos personajes en esta segunda entrega ha gustado tanto que la gente quiere saber algunos detalles sobre ellos.

Una de las apariciones que ha llamado la atención es la de Mike Rivera, un productor musical argentino que viene a competir y destruir el mercado local para convertirse en el dueño, convirtiéndose en el antagonista de la historia; este papel es interpretado por Marcelo Dos Santos. El actor se animó a contar en quién inspiró su personaje.

Marcelo Dos Santos es un actor argentino conocido principalmente por “Feliz domingo”, programa de televisión muy exitoso en las décadas de 1970, 1980 y 1990. (Foto: Caracol Televisión)

SU INSPIRACIÓN

En una entrevista a Noticias Caracol señaló que para hacer más atractivo su papel se basó en el aspecto de Gianluca Vacchi y aunque al inicio no sabía mucho de él, tras investigarlo supo que debía inspirarse en el influencer.

“La ropa, el vestuario, el tatuaje en las manos. Nada de eso era familiar para mí. Sé que él es como un contestatario un poco rebelde para con la burguesía italiana, entonces empecé a encontrarle un poquito más de sustrato del que yo a principio no había visto”, indicó.

En Gianluca Vacchi basó su personaje el actor Marcelo Dos Santos. (Foto: Instagram)

En diálogo con ‘La red’ señaló que le dedica cinco horas al día para interpretarlo y hacerlo ver como alguien explosivo y ambicioso.

“Este tipo tenía que ser un tipo grande, pero con un look contemporáneo con los demás, también es moderno y por ahí tenía que ser. Empecé a estudiarlo y funcionó muy bien por el tema del tatuaje, de los anillos, la barba blanca. No parece un señor grande que quiere ser uno de 20, sino es un tipo en el mundo de la música con su propio estilo y eso marca para él un sello”, dijo.

En entrevista con Teleshow, el actor habló sobre Mike Rivera antes de que se estrene la segunda temporada. “Cuando tenía que hacer este personaje, que es un argentino, empecé a ver otra vez programas. Y decía: ‘El tono del argentino es tan agresivo, es tan intolerante’. La Reina del Flow 1 la vieron 300 millones de hispanoparlantes, yo no podía hacer un argentino como los que estaba viendo. Entonces hice uno más tranquilo, que no dice tantas argentinadas. Puedo decir algunas malas palabras: qué lo parió, la conc** de tu hermana”.

“Me dijeron: ‘Hacete un argentino de pura cepa, súper rajado’. Rajado es súper idéntico. Y yo dije: ‘No, ese argentino no voy a mostrar. Voy a mostrar un argentino más de antes, un argentino más veloz pero respetuoso, no que abalanza al otro, no que lo pasa por encima. Porque nosotros todavía tenemos una imagen afuera de gente muy soberbia’”, agregó.