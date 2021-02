‘La reina del flow’ es una de las series más exitosas y populares del momento. Protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres para Caracol Televisión, la ficción colombiana batió récords de audiencia, sobre todo tras su llegada a Netflix, donde se mantuvo durante varias semanas en los primeros lugares de las más vistas. Además, su éxito ha sido reconocido con el Emmy Internacional.

La serie ya conquistó al público colombiano, al de América Latina, Estados Unidos y España, es por ello que “La reina del flow” regresa con una segunda temporada que promete más suspenso, drama, adrenalina, romance y música urbana.

El éxito de “La reina del flow” es indiscutible. Además de presentarnos una gran historia, la gran química de sus protagonistas, Carolina Ramírez como Yeimy Montoya y Carlos Torres como Charly Flow, conquistó a la audiencia convirtiéndola en la favorita de la pantalla chica.

Sebastián Martínez es un reconocido actor colombiano que ha participado en varias series y telenovelas. (Foto: Sebastián Martínez/ Instagram)

Pero, ¿cómo habría sido la novela si la hubieran protagonizado otros actores? Recientemente, el intérprete colombiano Sebastián Martínez reveló que pensaron en él para ser “Charly Flow”, incluso audicionó para formar parte de la exitosa producción.

A través de su cuenta de Instagram, Sebastián Martínez respondió una pregunta de sus seguidores sobre si audicionó para “La reina del flow”. A lo que el actor de 38 años respondió que sí y conto porque no se quedó con el papel que hoy interpreta Carlos Torres.

Según explica el actor colombiano, es que en ese momento no le confirmaron si había quedado para el papel y le salió otra oportunidad para trabajar en México, por lo que finalmente decidió irse al país azteca.

“Sí, de hecho, estaba seleccionado para Charly Flow y me salió la oportunidad para irme a México. Y todavía no habían escogido bien el casting, no habían decidido. Entonces me fui a México y fue lo más bello que me pudo pasar”, dijo en Instagram.

Sebastián Martínez ha trabajao en diferentes producciones como "Mujeres", "Hospital Central", “Sin retorno” y “El penúltimo beso”, entre otras. (Foto: Sebastián Martínez/ Instagram)

Como todos sabemos, finalmente el papel de Charly Flow fue para Carlos Torres, quien está haciendo un gran trabajo interpretativo junto a Carolina Ramírez en “La reina del flow” que está en pleno trabajo de grabación para la segunda temporada.

Sebastián Martínez es un reconocido actor colombiano. A los nueve años sus padres lo llevaron a un casting en el que fue seleccionado para el protagónico de la novela “Padres e hijos” (2005). A la vez, entró becado en la Compañía Musical de Misi donde cursó diez años y estudió en la Academia Charlot de Bogotá. Sin embargo, la telenovela “Ángel de la guarda mi dulce compañía” (2003) fue el primer paso de una carrera con un ascenso meteórico.

Despertó las pasiones y causó sensación en los televidentes tanto en “La viuda de la mafia” como en su protagónico en “Juegos prohibidos”, rol por el que ganó como Mejor papel protagónico.

Luego vinieron “Mujeres”, “Hospital Central”, “Sin retorno” y “El penúltimo beso”. Como si esto fuera poco fue elegido como Actor Revelación en los Premios TV y Novelas. Se lució en el primer puesto de la versión de “Bailando por un sueño” y fue elegido para participar de la obra “Cabaret”.

Entre las últimas producciones en las que ha participado están: “La ley del corazón”, “La querida del Centauro”, “La bella y las bestias”, “Rosario Tijeras” y “Pa’ quererte” (2020-2021), una telenovela colombiana emitida por RCN Televisión.