La pelea entre Arcángel y Anuel AA no tiene cuándo acabar, sobre todo después de que ‘La Maravilla’ diera a conocer su tercera y última tiradera. Las repercusiones en las redes sociales no se hicieron esperar y muchos lo dieron como ganador de esa particular contienda.

Hasta el último viernes, Arcángel y Anuel AA se habían lanzado sendas tiraderas que generaron furor en las redes sociales. La última de ellas perteneció al ex de Karol G y se tituló “Arcángel es chot#”.

Tal como sucedió con la primera tiradera de Anuel AA “Glock Glock Glock”, el intérprete de 37 años se burló a través de su cuenta de Instagram. Por su parte, J Balvin, quien fue mencionado en la última tiradera, fue consultado sobre este hecho y aseguró que “nadie le quita la paz”.

Esta es la tercera tiradera de Arcángel a Anuel AA

Arcángel, cuyo nombre de pila es Austin Agustín Santos Rosas, decidió cerrar la pelea entre cantantes urbanos con una tercera tiradera titulada “Arcángel - 3 a 0″.

“Por tercera y última vez voy a ser contundente y aplastante, esto va a ponerse interesante. Cuando escuches esta no vas a volver a ser el mismo de antes. Dios mediante, te quitas y te metes a comediante”, se puede escuchar en una parte del tema.

“¿Esa es la película que quieres montar en las redes? Tienes que tirarle a Feid porque conmigo tú no puedes. Tú nunca has guerreao’ así, estás rompiendo el frío, y cuando Karol te botó, te dejó hasta desnutrio’”, canta Arcángel en otra.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “La Jumpa” recalcó que esta será su última tiradera y le envió un mensaje contundente a su rival: “LA ÚLTIMA FENTANUEL, dedícale tiempo a los panas y si es que tienes alguna a la familia. FELIZ NAVIDAD, SALUD Y ÉXITO”.

