Lady Noriega es una de las actrices más populares de Colombia y hoy en día es recordada por su rol de ‘Pepita Ronderos’ en la famosa telenovela “Pasión de Gavilanes”. En sus mejores épocas, ella recibió una oferta de Pablo Escobar, el líder narcotraficante más peligroso del país cafetero, que tuvo que rechazar.

Desde muy pequeña, Lady fue considerada una mujer muy hermosa y sus padres la apoyaron en todo momento para que continúe su camino como actriz y modelo. Desde los cinco años, se fue de su ciudad natal Córdoba a Medellín con su familia y allí participó en varios concursos de belleza y programas de televisión.

Con el tiempo desarrollaría su carrera como actriz. Su primer papel protagónico lo tuvo en Ecuador, donde rodó episodios de la novela “María Soledad”. Más adelante, formaría parte de los elencos de “Prisioneros del amor”, “Enamorada”, “Pasión de Gavilanes”, “Montecristo”, “Victorinos", "Celia”, entre otras tantas telenovelas.

Pero sin duda alguna, el momento que más recuerda ella es cuando recién comenzaba a hacerse famosa en Colombia, y a muy corta edad recibió la invitación personal de Pablo Escobar, quien estaba ansioso de conocerla. ¿Qué pasó exactamente entre ambos y cómo logró escapar Lady? Esto fue lo que contó.

LA VEZ QUE PABLO ESCOBAR INVITÓ A LADY NORIEGA A UNA FIESTA

Cuando Lady tenía solo 20 años, ella ya había participado en algunos concursos de belleza y muchas marcas querían tenerla a ella como portada. Sin embargo, llegó a lo más grande de ese mundo cuando participó en el Reinado Nacional de Belleza de 1991 como candidata de Córdova.

En un episodio del 2018 de “Se Dice de Mí” de Caracol Televisión, Lady confesó muchas cosas de su pasado, aclarando algunas teorías de los fans que tenían con respecto a su vida y que ella misma quería revelar. Aquí fue cuando contó lo que sucedió con Pablo Escobar y como hizo para decirle que no al narcotraficante.

Resulta que el mundo de la belleza eran también controlado por el narcotráfico, así que muchas de sus compañeras del certamen conocían directamente a Pablo Escobar. Ella recuerda que un día dos amigas del concurso fueron a visitarla, y ella nunca pensó que sería de parte del magnate desde la cárcel La Catedral en Medellín.

Ambas le comentaron que Pablo quería que estuviera en su próxima fiesta, ya que la consideraba muy hermosa. En un inicio Lady se asustó. “¿Cómo te decimos? Lo que pasa es que el patrón dijo que a la única que quiere conocer es a ti”, fue la invitación que le hicieron las dos candidatas a Lady.

Ella les respondió: “Yo las respeto, las entiendo, no las critico, no tengo ningún conflicto con eso, pero a mí no me parece chévere”. Como es sabido por muchos, Pablo Escobar no aceptaba un no como respuesta, así que sus amigas le ofrecieron millones de pesos, autos y mucho más si aceptaba ir a la fiesta.

Lady se mantuvo firme en su respuesta, pero a los pocos días ellas volvieron con una oferta mucho más grande. Ella, asustada, le comentó a sus padres de la situación y, a pesar de que le dijeron que no le pasaría nada, su padre decidió enviarla a otro país y cambiarse de casa para no tener problemas con Pablo Escobar.

“A los dos y tres días volvieron y la oferta creció. Entonces yo se lo comenté a mis papás, y lo segundo que pasó es que mi papá me tenía en el aeropuerto y me estaba mandando para Miami. Me sacó de la ciudad como dos meses. Eso fue como un detonante para sacarme de Medellín y también fue como un empujón para que yo me enfocara en lo que quería lograr y hacer con mi vida. Mi mamá y mi papá se tuvieron hasta que cambiar de casa”, contó Lady en “Se dice de mí”.

