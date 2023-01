El 2022 llegó a su fin y no podemos evitar recalcar que estuvo lleno de increíbles producciones. Probablemente, ha sido uno de los años con más series, dado el boom de la plataformas de streaming y la alta competitividad. El ámbito cinematográfico también tuvo increíbles películas, de las cuales hice una selección y, de paso, sirve de preámbulo para la temporada de premios que está por comenzar.

Cabe mencionar que este ranking fue realizado en base a gustos personales y las cintas que he podido ver hasta la fecha. Teniendo tantos títulos disponibles, es difícil ver todos, pues el tiempo apremia y algunos no han llegado a Latinoamérica todavía (ni a las páginas más queridas de los cinéfilos).

Por ello, no quiero dejar de mencionar que largometrajes como “The Whale”, “Babylon”, “The Fabelmans”, “Close”, “The Woman King”, “The Bandhees of Inisherin” han sido reconocidos a nivel internacional y muy recomendados por la crítica. Algunos fueron nominados a los Globos de Oro, los Critics Choice Awards o se han estrenado en festivales.

Mientras tanto, hay otras películas que he podido ver, pero que no han llegado a entrar al ranking, pues no terminaron de convencerme como “Crimes of the Future”, “The Northman” y “Top Gun: Maverick” (esta última tuvo excelentes escenas de acción en los aviones, pero el guion es muy pobre). Hay otras que de plano fueron insoportables de ver como “Blonde”, el más reciente retrato de Marilyn Monroe. Para nuestros amantes de los biopics, no se preocupen que dentro de la lista hemos incluido una propuesta mucho mejor.

¿CUÁLES HAN SIDO LAS 10 MEJORES PELÍCULAS DEL 2022?

10. “Tren bala” (“Bullet Train” en su idioma original)

Dirección: David Leitch

Quizás “Tren bala” sea una decisión polémica, pero lo cierto es que es una de las mejores cintas de acción del año. No todas las “mejores películas” deben ser dramas, históricas o dirigidas para convencer a la alcurnia de la Academia. Además, a diferencia de otras de su género, tiene un guion completo, bien estructurado, que no busca introducir elementos como un romance solo para cumplir los requisitos de una taquillera (*cough* “Top Gun: Maverick *cough*).

Brad Pitt es Mariquita (Ladybug en inglés), un asesino a sueldo que quiere abandonar la violencia, pero que realiza un último trabajo: recuperar un maletín de un tren bala en Tokio. Sin embargo, en el proceso se encontrará con más de un sicario profesional que no le hacen el trabajo fácil, dando lugar a divertidas e impresionantes situaciones. Además, Bad Bunny hace de un excelente muerto toda la cinta, ¿qué más pueden pedir?

9. “Sin novedad en el frente” (“Im Westen nichts Neues”)

Dirección: Edward Berger

“Sin novedad en el frente” es la más reciente adaptación de la novela homónima de Enrich Maria Remarque. Mientras que algunas cintas romantizan los conflictos bélicos, esta tiene un claro mensaje antiguerra, mostrando el devastador número de víctimas que cobró la Primera Guerra Mundial.

Un grupo de jóvenes alemanes se enlistan al ejército con el objetivo de servir a su país con orgullo y regresar como héroes. Al ver el derramamiento innecesario de sangre y las salvajes acciones que se ven obligados a hacer para sobrevivir, pronto empiezan a darse cuenta que todo fue una propaganda gubernamental y que no son más que carne de cañón. Cruda, concisa y eficiente.

8. “¡Nop!” (“Nope”)

Dirección: Jordan Peele

“¡Nop!” es otra de nuestras elecciones poco convencionales, pero que muestra la versatilidad y gran talento de Jordan Peele. Aunque parece una simple película de terror y ciencia ficción, la historia de los hermanos Haywood está cargada de metáforas a nuestra realidad como la cultura de la explotación (de personas, animales, recursos naturales, etc). Además, todo esto se hace con mucho humor negro, empezando con el título, que hace alusión a una divertida escena de Daniel Kaluuya.

7. “Argentina, 1985″

Dirección: Santiago Mitre

“Es tan buena que parece fácil hacer cine”, eso fue lo que dijimos en la crítica extendida de “Argentina, 1985″. La cinta repasa los Juicios de las Juntas Militares que se realizaron en el país latinoamericano después de la dictadura de nefastos personajes como Rafael Videla.

En un contexto hostil, los fiscales a cargo intentan encontrar justicia para las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y de los familiares de los desaparecidos. Aunque parece un tema denso y muy político, Santiago Mitre, Mariano Llinás y el reparto (que incluye a figuras como Ricardo Darín), logra reproducirlo de forma digerible, poniendo la emoción y el humor en sus respectivos lugares.

6. “Decision to Leave” (“Heeojil gyeolsim”)

Dirección: Park Chan Wook

“Decision to Leave” es una cinta que me conflictúa, porque hay algo en la historia con la que no terminé de conectar, pero, al mismo tiempo, hay aspectos que me encantaron y puedo reconocer que es una gran película. Quizás fue el hecho de entrar con muchas expectativas, al ser Park Chan Wook uno de mis directores favoritos y el hecho que “The Handmaiden” fue su último trabajo.

Park Hae-il interpreta a Hae-jun, un detective de Corea del Sur que investiga la muerte de un hombre mientras hacía montañismo. Conforme avanza el caso, se presume que fue un asesinato y la principal sospechosa es Seo-rae, la viuda de la víctima. Sin embargo, cuando los encantos de la mujer nublan la visión del policía, todo se complica en su vida. Tiene una vibra a “Bajos instintos”, pero con un entramado emocional mucho más complicado, típico de su director.

5. “Triangle of Sadness” (“Sans filtre”)

Dirección: Ruben Östlund

Al igual que lo que viven los protagonistas, “Triangle of Sadness” es todo un viaje. Muy al estilo de Ruben Östlund contiene simbolismos que te dejan pensando al final, pero no al extremo desagradable como hizo con “The Square” en el 2017.

La historia está dividida en tres partes en las que se van desarrollando los protagonistas Carl y Yaya, invirtiendo los roles tanto de género como de clases sociales. La pareja de modelos son invitados a un crucero de lujo lleno de millonarios, en donde la tripulación satisface cada capricho, por más egocéntrico o incómodo que sea. La película critica todo y está cargada de humor negro.

4. “Ellas hablan” (“Women Talking”)

Dirección: Sarah Polley

Desde que vi a Claire Foy (“The Crown”) hablando sobre cómo se trató de mostrar las consecuencias de la violencia sin retratarla explícitamente, supe que debía ver “Ellas hablan”.

La historia, basada en el libro de Miriam Toews, sigue a un grupo de mujeres que viven en una comunidad menonita (algo que se aleja de la religión y se acerca más a una secta) que descubren que habían sido abusadas sexualmente por años. Las diferentes protagonistas abordan el conflicto de diferentes formas, pero todas son igualmente fascinantes de ver y escuchar.

3. “Tár”

Dirección: Todd Field

“Tár” ha sido una de las más grandes sorpresas para mí y aunque corre un poco lento en ciertos momentos, el desglose de lo que es el poder y el análisis del personaje de Cate Blanchett es fascinante. Además, el hilo conductor es la música clásica, la cual adquirirá un nuevo significado para el espectador, incluso si no sabes nada al respecto.

La historia gira en torno a una famosa directora de orquesta que emprende el desafío de adaptar su propia versión de la quinta sinfonía de Mahler en la Filarmónica de Berlín que encabeza. Sin embargo, su arte y talento se verán manchados por la embriaguez de poder.

2. “Elvis”

Dirección: Baz Luhrmann

Indudablemente, “Elvis” ha sido una de las películas más celebradas de este año, con un estilo estridente, recargado e irregular que va muy acorde a lo que vivió el rey del rock. Este biopic no pretende hacer un análisis realista de la persona detrás (a pesar de que muestra algunas influencias familiares y amorosas), sino a Elvis Presley como artista. Lo conocimos en su primera presentación y presenciamos el abrumador efecto que tiene en su público. Es una experiencia salvaje y con una gran banda sonora que la acompaña.

1. “Todo, en todo lados, al mismo tiempo” (“Everything Everywhere All at Once”)

Dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Si “Tár” fue una sorpresa para mí, creo que nadie se esperaba el éxito que fue “Todo, en todo lados, al mismo tiempo”. La película de los Daniels da un giro a la temática del multiverso, pero al mismo tiempo retrata conflictos intergeneracionales con los que cualquiera se puede sentir identificado. Un trabajo de guion espectacular y una puesta en escena que ha explotado hasta el último recurso en su restringido presupuesto.

La historia gira en torno a Evelyn, interpretada por Michelle Yeoh, una inmigrante china en Estados Unidos que se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Para hacerlo, debe conectar con sus diferentes versiones y enfrentar una arraigada disputa madre-hija.