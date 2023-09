Ni bien se estrenó “El cuerpo en llamas”, el 8 de setiembre de 2023, Netflix lanzó a la par un documental que ahonda el crimen de la Guardia Urbana bajo el título “Las cintas de Rosa Peral”, pero a diferencia de la intrigante serie, ahora la misma protagonista de la historia nos relata lo que habría ocurrido. ¿Qué tan creíble puede ser su versión? Hayas visto o no esta producción, lo cierto es que ha generado una serie de críticas, las razones te las detallamos en los siguientes párrafos.

“Hola, soy Rosa y, bueno, ya saben que llamo desde prisión. A mí me gustaría que con esto se viera la persona que soy, no la persona que han vendido los medios de comunicación. Lógicamente va a ser muy complicado que yo pueda explicarme y que se me pueda conocer (…). Todo este linchamiento que han hecho conmigo antes, durante y después del juicio, y seis años después seguimos todavía. Si en vez de yo ser una mujer, esto le estaría pasando a un hombre, no estarían pensando si ha tenido una relación ‘X’ o ‘Y’, a lo mejor intentarían buscar realmente las pruebas para saber qué le ha pasado a Pedro”, dice en el video.

Debido a que en el material fílmico se muestra las declaraciones no sólo de la exagente policial, también del fiscal, los abogados del caso, los periodistas que cubrieron la noticia entre otras versiones, te detallamos cuáles han sido las reacciones.

En "Las cintas de Rosa Peral", se ofrece la primera entrevista otorgada en prisión por la mujer que fue condenada por asesinar a su novio con ayuda de un examante (Foto: Netflix)

LAS CRÍTICAS A “LAS CINTAS DE ROSA PERAL”

El documental ya ha recibido varias críticas por permitir que Rosa Peral hable libremente, incluso hace que se victimice.

LA PALABRA DEL FISCAL DEL CRIMEN DE LA GUARDIA UBANA

El primero en cuestionar “Las cintas de Rosa Peral” fue Félix Martín, fiscal del crimen de la Guardia Urbana, quien no dudó en señalar que se siente decepcionado con el documental. Si bien, él participó contando los hechos para “El cuerpo en llamas”, jamás imaginó que Netflix la ocultara información para obtener su testimonio.

“Hay muchas cosas que no comparto en modo alguno. Me explicaron que querían hacer un documental sobre el crimen de la Guardia Urbana. Recalco esto porque en ningún caso me dijeron que querían hacer un documental sobre la visión legítima y subjetiva de una de las personas condenadas”, precisó en una entrevista en el programa “Si amanece nos vamos”, de Roberto Sánchez en Cadena Ser.

Contó que como ya había hablado sobre el caso para el especial de Crims, todo estaba dicho, por lo que en un primer momento se negó a dar declaraciones para el gigante de streaming, pero este le comentó que deseaban conocer su versión sobre cómo trabajan los operadores jurídicos. Él aceptó.

“Me alegó [un directivo] que se iba a intentar, desde este trabajo audiovisual, dar una nueva óptica del asunto centrada en la forma en la que los operadores jurídicos preparábamos estos asuntos (...). En ningún momento se me dijo que se iba a dar la visión de solo uno de los condenados por el crimen (…). Me siento muy decepcionado de que no se me dijera cuál era la pretensión y que yo tuviera la libertad, como profesional de la justicia, de decidir si yo quería participar en las condiciones en las que se hizo. Obvia a la víctima, a las consecuencias del delito y al otro condenado”, indicó.

Según publica VerTele! de El Diario, el fiscal Félix Martín también se mostró incómodo porque en “Las cintas de Rosa Peral” no se presentan las pruebas sobre la condena; por el contrario, saca de contexto muchas cosas y deja libertad para decir lo que quiere a la condenada a 25 años de cárcel, incluso victimizándose. Pese a su disgusto, no tomará acciones legales contra Netflix, pues asegura que el público sacará sus propias conclusiones.

El documental "Las cintas de Rosa Peral" tiene una duración de una hora con 20 minutos (Foto: Netflix)

LA VANGUARDIA LANZA UNA DURA CRÍTICA

El medio La Vanguardia fue directo y lanzó un duro análisis de “Las cintas de Rosa Peral”. Comienza señalando que la exagente de la Guardia Urbana utiliza la causa feminista para defenderse de la sentencia, argumentando que fue víctima de un “linchamiento”, además desliza la posibilidad de que estuvo de vacaciones en Cancún cuando asesinaron a su prometido Pedro, por lo que ella -según sus palabras- jamás obstaculizó las investigaciones. Lo cierto es que esta mujer y su amante ocultaron varias cosas: cambiaron versiones, para posteriormente culparse el uno al otro del crimen.

A esto se suma que le permiten exponer sin ninguna objeción su “versión”; es decir, permitir defenderse cuando ya hay una sentencia que se viene cumpliendo. “Es un contenido morboso que, en vez de hacer justicia a la verdadera víctima (o ni tan siquiera fingir que piensa en ella), prefiere dar alas al discurso de la asesina por el hecho de tener a disposición sus declaraciones en exclusiva”, se lee.

Rosa Peral se victimiza en el documental de la plataforma de streaming (Foto: Netflix)