Tras la discusión en redes sociales entre Rodrigo González y Karen Schwarz, Magaly Medina se pronunció sobre el caso y manifestó que todo era por “el ráting”. Ese programa está “casi muerto”, dijo la conductora de televisión sobre “Mujeres al mando”.

Magaly Medina indicó que no veía burla alguna en la publicación de Rodrigo González y que Karen Schwarz estaba exagerando. “Yo creo que hay una exageración malsana, irresponsable. Yo no tengo nada contra nadie en televisión y nada contra Karen", señala.

“Decirle algo así a Rodrigo González es tener las portadas aseguradas mañana. Es tener a todo el mundo hablando de eso. En ‘Mujeres al mando’ necesitan de eso”, agrega.

Medina recalcó que no vio burla alguna y que ella sería la primera en denunciar si eso pasara. “Si yo hubiera visto burlas (a la hija de Schwarz) yo sería la primera en decir: ‘Qué desatinado, cómo se atreve, cómo puede meterse con una menor de edad’”.

Como se recuerda, la conductora de “Mujeres al Mando” respondió a Rodrigo González, después de que el exconductor de “Válgame Dios” incluyera una fotografía de Karen Schwarz y su hija en una de sus conocidas historias de Instagram.

“No somos absolutamente amigos, conmigo te puedes meter cuantas veces quieras, pero yo te tengo bloqueado y tú me tienes bloqueada, me llegan mensajes donde me decían que salía mi hija y eso si no lo voy a permitir”, comentó Karen Schwarz en “Mujeres al Mando”.

“Tú has puesto a mi hija dentro de tu contenido donde ofendes a las personas, tu contenido no va acorde con mi hija, no va acorde con lo que yo quiero para mi hija”, dijo.

“Que mi hija se encuentre dentro de tu contenido, así la hayas tapado, eso no te lo voy a permitir de ninguna manera. No me conoces y como la madre que soy, voy a defender a mi familia. Ya me cansé, pero yo voy a defender a mi familia (...) Con mi hija ni de broma”, concluyó Schwarz.