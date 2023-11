Los resultados del Miss Universo 2023 trajeron consigo una mezcla de celebración y desilusión para las participantes, especialmente aquellas que no lograron asegurar un lugar en el top 20. Una de las voces más resonantes en expresar su decepción fue Lisbeth Valverde, la representante de Costa Rica, quien decidió no quedarse en silencio después de la ceremonia.

La edición de este año, celebrada el 18 de noviembre, coronó a la impresionante Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, como la reina del certamen. Entre las 10 primeras finalistas también se destacaron las representantes de Tailandia, Australia, Colombia, Puerto Rico, El Salvador, España, Filipinas, Perú y Venezuela.

Aunque el título máximo solo lo lleva una, estar entre las 20 primeras de entre 84 mujeres deslumbrantes de todo el mundo ya se considera un logro significativo. Sin embargo, para Lisbeth Valverde, parece que este consuelo no fue suficiente, y sus declaraciones han levantado sospechas sobre lo que podría estar ocurriendo tras bambalinas en el certamen de Miss Universo.

¿QUÉ DIJO MISS COSTA RICA TRAS QUEDAR FUERA DEL TOP 20?

En un emotivo giro, Miss Costa Rica, Lisbeth Valverde, desató un torbellino de emociones en un impactante en vivo de Instagram, observado por más de 12 mil personas.

En este conmovedor momento, las lágrimas fluían sin restricciones mientras la reina de belleza compartía su desilusión por no haber asegurado un lugar en el codiciado top 20 de las semifinalistas.

Lisbeth Valverde dijo en sus redes sociales: "Me duele mucho pero me queda la satisfacción de que lo di todo" (Foto: Lisbeth Valverde / Instagram)

“Hay muchas cosas que pasan detrás, que algún día hablaré, obvio que me duele, me duele un montón, pero bueno, es lo que Dios quiere para mí”, afirmó, dejando a todos sumidos en la intriga sobre los secretos tras bastidores.

Estas declaraciones mantuvieron a sus seguidores en vilo durante horas, alimentando las especulaciones sobre lo que podría estar ocultando. Sin embargo, la modelo de 28 años no tardó en esclarecer la situación, arrojando luz sobre el misterio que envolvía su ausencia en el top 20 de Miss Universo 2023.

¿REALMENTE HUBO ALGO SOSPECHOSO EN EL MISS UNIVERSO 2023?

A pesar de las teorías que comenzaron a circular en redes sociales, insinuando posibles situaciones poco honestas detrás de cámaras en el Miss Universo 2023, parece que todo se trató de una confusión.

Lisbeth Valverde, en una entrevista con Teletica, despejó cualquier duda al explicar que sus palabras en el momento del live fueron malinterpretadas debido al shock que experimentó por el resultado.

“Cuando yo hice el live, estaba en shock, estaba muy triste porque no me llamaron al Top 20. Creo que muchas personas han malinterpretado lo que yo dije. Incluso, han pensado en que yo no estaba de acuerdo en que ganara Sheynnis, hay videos míos preguntando del top y yo la mencioné a ella y a Miss Tailandia. Incluso, Sheynnis ha dicho que yo la he apoyado y le tomé la mano cuando ganó y le decía que se lo merecía. Así fue y se malinterpretó mucho lo que yo dije. Obviamente, cuando lo dije, estaba triste y conmocionada, pero es muy normal”, aclaró.

En sus propias palabras, Valverde destaca: “Siempre van a pasar cosas que desde mi percepción voy a vivir, cada quien vive el concurso a su modo. Pero yo estoy agradecida con la oportunidad, estoy contenta de que ganó Sheynnis, ver en el Top 3 a Miss Australia y Miss Tailandia, que a ambas las conocí”.