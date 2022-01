Livia Brito es una de las actrices cubanas más reconocidas a nivel internacional gracias a su participación en varias telenovelas como “Muchacha Italiana Viene a Casarse”, “Triunfo de amor”, “Abismo de pasión” y más recientemente “La desalmada”. La intérprete de 35 años ha desarrollado su carrera artística en México donde goza del cariño del público.

MÁS INFORMACIÓN: Los maltratos que sufrió Livia Brito al inicio de su carrera en Televisa

En “La desalmada”, ficción realizada en 2021, Livia Brito interpretó a Fernanda Linares, una mujer sedienta de venganza tras el asesinato de su esposo en su noche de bodas, donde además fue víctima de violación sexual. Mientras busca justicia, la joven encuentra una nueva oportunidad en el amor.

Al igual que sus anteriores trabajos, Livia Brito ha demostrado su gran talento para la actuación. Recientemente, la actriz cubana hizo noticia por ganarle el juicio a un fotógrafo que la demandó por haberlo agredido. ¿Qué pasó exactamente? Aquí todos los detalles de este caso.

"La desalmada" es una telenovela mexicana protagonizada por Livia Brito y José Ron que alcanzó la preferencia del público (Foto: Televisa / Univision)

LA SENTENCIA QUE ESQUIVARON LIVIA BRITO Y SU NOVIO TRAS GOLPEAR A FOTÓGRAFO EN CANCÚN

Livia Brito logró una victoria en los tribunales. La protagonista de “La desalmada” logró ganar una batalla legal contra el fotógrafo, Ernesto Zepeda, quien en junio del 2020 denunció a la actriz cubana y su pareja, Mariano Martínez, por presuntamente haberlo agredido, cuando el paparazzi intentaba tomarle unas fotografías en contra de su consentimiento.

El hecho ocurrió en Cancún cuando Livia Brito y su novio Mariano Martínez se encontraban juntos y el fotógrafo Ernesto Zepeda intentaba tomarles unas fotografías. Al percatarse de esto, la actriz cubana agredió al paparazzi.

Fue durante la última semana del 2021 que la disputa legal culminó marcando un precedente en el espectáculo mexicano. Este caso fue calificado “como un ataque a la privacidad e intimidad de las personas”.

Durante la audiencia se determinó que la exposición de la imagen de cualquier individuo sin autorización viola el derecho de dignidad humana, y que la pretensión de los entonces imputados era proteger su integridad y privacidad. Por lo tanto, se dictó una orden de no vinculación a proceso.

De esta forma, la actriz cubana y su pareja Mariano Martínez se libraron de haber pasado entre 10 a 18 años en prisión, según reveló Ernesto Zepeda en una pasada entrevista para Ventaneando.

Cabe señalar que el fotógrafo había pedido alrededor de 300 mil pesos por las agresiones en su contra y la pérdida de sus herramientas de trabajo, pues tuvo que pagar cuentas médicas, los honorarios de su abogado y la renta mensual de equipo fotográfico.

Por su parte, Livia admitió que su conducta no fue la indicada y pidió una disculpa a sus seguidores: “Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento [...] me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido”, dijo cuando se hizo público el caso.

“Le solicité que borrara las fotos [...] y al encontrarme con una negativa y en argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné con una cachetada hacia él”, explicó la actriz de telenovelas.

Si bien el fotógrafo Ernesto Zepeda puede apelar esta sentencia, este prefirió interponer otra denuncia en contra de Brito, ahora por daño moral. Según el abogado de la actriz para la revista TVyNotas, la intérprete cubana tiene toda la ventaja nuevamente en esta nueva batalla legal, pues los antecedentes la favorecen, según Infobae.