A inicios del siglo XXI, la telenovela juvenil “Locura de amor” se había convertido en un éxito rotundo, pero no fue ajena a las polémicas detrás de cámaras, como la que se vivió con la entonces protagonista, Adriana Nieto, quien tuvo que ser reemplazada por otra actriz debido a unos inconvenientes con los productores y sus compañeros.

Juan Soler, quien es presentador del programa “Sale el sol”, fue el otro protagonista de aquella telenovela y no dudó en contar algunos detalles de lo que había sucedido en el año 2000 cuando mucho se habló al respecto y poco se sabía acerca de la verdad las causas de todo los embrollos generados.

Adriana Nieto durante las grabaciones en "Locura de Amor" en el 2000. (Foto: Televisa).

JUAN SOLER Y ADRIANA NIETO TERMINARON PELEADOS EN LA NOVELA

Durante las grabaciones de “Locura de Amor”, ambos protagonistas no se llevaron del todo bien y hubo algunos problemas entre los dos a lo largo de todo el tiempo que trabajaron juntos. Es más algunos rumores había salido a la luz, los cuales no se confirmaron pese a los años que pasaron, aunque pareciera que todo fue una mentira.

Por ejemplo, se decía que Adriana Nieto se negaba a las escenas de besos con Juan Soler porque, supuestamente, tenía aliento de bebidas alcohólicas, aunque nunca se comprobaría ello.

Lo que sí fue un hecho es que la producción no aguantó las actitudes de Adriana Nieto y terminaron por sacarla de la novela en pleno rodaje y reemplazarla por la actriz Irán Castillo.

EL ACTOR JUAN SOLER NARRA ESA ÉPOCA

En el matutio “Sale el sol”, el conductor Juan Soler fue preguntado por sus compañeros si es que alguna vez odió a alguna persona con la que trabajó y fue allí que habló sobre Adriana Nieto, quien hace un tiempo estuvo en el mismo programa y se reencontraron de una forma muy amena y sin problema alguno.

“Sí, y luego perdoné, definitivamente, pero tuve problemas con Adriana Nieto, y ahora sí volvería a trabajar con ella. En su momento, no sé si la palabra es odio, porque no soy una persona que odia a la gente, pero sí tenía un enojo tremendo porque estábamos haciendo una novela exitosísima, que se llamó Locura de Amor, por lejos estábamos primero en el rating”, fueron sus primeras palabras al responder la pregunta.

Luego de aquella pequeña introducción, el argentino contó más cosas y culpó directamente a la expareja de Adriana, Francisco Alanís, de todos los problemas y por haber destruido la carrera de la persona a la que supuestamente amaba.

“Lo que tiene es que se puso de novia con un imbécil y espero que me esté viendo. Fíjate que la volvió loca, le destruyó la carrera, bueno, la vida no porque tiene unos hijos maravillosos, y es una gran mamá, pero sí, sí estaba muy enojado, no al nivel de odio”, comentó.

ADRIANA NIETO Y JUAN SOLER SE RECONCILIARON

El actor reveló también que en 2016 limaron asperezas y pudieron dejar en el pasado todos aquellos problemas que habían tenido al inicio del siglo. Según lo que contó, él fue quien tuvo la iniciativa para fumar la pipa de la paz.

“Yo leí que se estaba presentando en una obra de teatro, entonces le marqué a sus redes y le dije: ‘Adriana, me encantaría ir a verte, ir a saludarte, creo que lo que pasó entre nosotros fue muy desafortunado, deseo que en tu carrera te vaya increíble, como persona te vaya increíble’”, indicó el ahora conductor de televisión.