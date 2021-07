La temporada 1 de “Loki”, protagonizada por Tom Hiddleston y Sophia Di Martino (Sylvie), llegó a su fin este miércoles 14 de julio. El desenlace de la serie de Disney+ trajo más de una sorpresa, dando paso a nuevas realidades y villanos.

Previamente, en el episodio 5, Loki se unió con Sylvie para detener a Alioth, el guardián del vacío al final de la línea del tiempo. Luego del éxito de los protagonistas, el capítulo termina con la imagen de un castillo, que parece ser el hogar del cerebro que dirige la Autoridad de Variación Temporal (TVA, por sus siglas en inglés).

EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO FINAL DE “LOKI”

El último capítulo de la serie comienza con los dos Lokis entrando a La Ciudadela del Final del Tiempo donde son recibidos por Miss Minutes, quien los felicita por completar su largo viaje y les ofrece un trato para volver a sus respectivas vidas con todo lo que siempre han anhelado.

Miss Minutes le promete a Loki ganar la batalla en Nueva York contra los Vengadores e incluso el trono de Asgard. Mientras que a Sylvie le ofrece una vida normal. Sin embargo, para recibir todo esto tienen que dejar de lado su plan de destruir la TVA. Ambos deciden no aceptar la propuesta y proceden a encontrarse con el hombre principal detrás de la Autoridad de Variación Temporal.

Miss Minutes les ofrece a los Lokis un trato para volver a sus respectivas vidas con todo lo que siempre han anhelado. (Foto: Disney Plus)

Loki y Sylvie encuentran a un hombre que no se presenta y todo el tiempo se le menciona como ‘El que permanece’, este personaje se refiere a sí mismo como “un gobernante, un conquistador”; justo el último término es uno que ha caracterizado a Kang, quien es denominado así en las historietas, dando a entender que sería él.

‘El que permanece’ dice que descubrió la existencia de universos paralelos y, junto a sus variantes, trajo desarrollo al multiverso. Sin embargo, como no todas sus variantes fueron pacíficas, empezó una guerra por el control donde él salió victorioso tras convertir el poder de Alioth en un arma.

Después de la explicación, Sylvie y Loki comienzan a tener desacuerdos con respecto a lo que deben de hacer. Loki intenta convencer a Sylvie que no quiere el trono, sino su seguridad. Él le suplica que crea en él. Es ese momento que se besan.

En el último capítulo Loki y Sylvie se besan (Foto: Disney Plus)

Pero, Sylvie usa rápidamente el TemPad para enviar a Loki de regreso a la TVA, toma su daga y la clava profundamente en el corazón de ‘El que permanece’. Después de matarlo, se derrumba y llora.

MÁS INFORMACIÓN: Quién es Kang el Conquistador

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LOKI”?

Después de que Sylvie mata a ‘El que permanece’, la Sagrada Línea del tiempo se divide en cientos de pedazos, creando estragos en la TVA. Loki corre hacia Mobius y Hunter B-15 para contarles todo lo que sucedió en la Ciudadela, pero ninguno de los dos logra reconocerlo.

Esto podría deberse a que Loki está en otra realidad, y una de las pruebas que confirmarían esto es que hay una estatua de ‘El que permanece’ en la TVA en el lugar donde estaban las de los Guardianes del Tiempo que se vio al comienzo.

La estatua de 'El que permanece' al final de la serie (Foto: Disney Plus)

¿QUÉ SIGNIFICA LA ESCENA POTS-CRÉDITOS DE “LOKI”?

En los segundos finales del último capítulo se revela que “Loki” tendrá una segunda temporada. Si bien no hay fecha para el estreno de esta nueva entrega, estos episodios podrían llegar pronto si se considera que en marzo de 2022 se estrena “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”; que desde el título ya parece vincularse con la trama de esta serie.