Lo que tanto estaban esperando los amantes de “Los Caballeros del Zodiaco”: la película live-action de la serie manga que tanto los atrapó en los años 80 por fin llega a la pantalla grande, y como no podía ser de otra manera, muchos se preguntan quién en quién en el filme de acción y fantasía de 2023 que está dirigido por Tomasz Bagiński.

Si también quieres saberlo, no te preocupes que a continuación te lo detallamos. Antes te precisamos que esta producción cinematográfica se hizo a partir del guion de Josh Campbell, Matt Stuecken y Kiel Murray, basado en el manga Saint Seiya de Masami Kurumada.

ACTORES Y PERSONAJES DE “LOS CABALLEROS DEL ZODIACO”

MACKENYU ES SEIYA EL CABALLERO PEGASO

Mackenyu es Seiya, el Caballero Pegaso en "Los Caballeros del Zodiaco (Foto: Compañía Toei)

Mackenyu da vida a Seiya, el Caballero Pegaso. El actor nacido en Tokio, Japón, el 16 de noviembre de 1996, es conocido por protagonizar la serie “One Piece” (2022) con el papel de Roronoa Zoro.

En 2015, con 19 años, integró el elenco de la película “Kamen Rider Drive: Surprise Future” y al año siguiente tuvo un rol principal en la película “Chihayafuru Part 1″ (también conocida como “Chihayafuru: Kami no Ku”). Ha participado en más de 20 producciones.

MADISON ISEMAN ES SIENNA / ATENEA

Madison Iseman será Sienna / Atenea. Aquí cuando llegó para el estreno de "Glass Onion: A Knives Out Mystery" de Netflix en el Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles, el 14 de noviembre de 2022 (Foto: Juan Pablo Rico / AFP)

Madison Iseman interpreta a Sienna / Atenea en la película “Los Caballeros delo Zodiaco”. La actriz nació en Estados Unidos el 14 de febrero de 1997. Es conocida por dar vida a Charlotte en la serie “Still the King”, a Rain Burroughs en “Fear of Rain” y Bethany Walker en “Jumanji: Welcome to the Jungle” y “Jumanji: The Next Level”.

Ha tenido roles principales en las películas de terror “Goosebumps 2: Haunted Halloween” (2018) y “Annabelle Comes Home”, entre otras producciones más.

SEAN BEAN ES ALMAN KIDDO

Sean Bean da vida a Alman Kiddo en "Los Caballeros del Zodiaco". Aquí durante el estreno de la octava y última temporada de "Game of Thrones" en el Radio City Music Hall el 3 de abril de 2019 (Foto: Ángela Weiss / AFP)

Sean Bean tiene el papel de Alman Kiddo. El actor nació en Inglaterra el 17 de abril de 1959. Entre los títulos más destacados entre los que trabajó podemos mencionar: “El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo” (2001), “El Señor de los Anillos: Las Dos Torres” (2002) y “El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey” (2003).

En 2020, el histrión se convirtió en el narrador de la serie “Legacy of War” de BBC Radio y en 2022, Bean ganó el premio de televisión de la Academia Británica como actor principal en “Time”, un drama de BBC One.

DIEGO TINOCO ES NERÓN, EL CABALLERO FÉNIX

Diego Tinoco es Nerón, el Caballero Fénix en "Los Caballeros del Zodiaco". Aquí asiste a la sesión fotográfica de la temporada 1 de "The Witcher" en el Teatro Egipcio de Hollywood, California, el 3 de diciembre de 2019 (Foto: Michael Tran / AFP)

Diego Tinoco encarna a Nerón, el Caballero Fénix. El actor nació el 25 de noviembre de 1997 en California, Estados Unidos. Es conocido por su papel de César Díaz en la serie de Netflix “On My Block”.

Debutó como actor en el cortometraje “Llovizna de esperanza” (2015). Al año siguiente estuvo en la serie televisiva “Teen Wolf 6″. En 2017, actuó en “Welcome to Valhalla”. Luego vino el drama romántico “R#J” (2021), “En mi bloque” (2018-2021), entre otras producciones.

CAITLIN HUTSON ES MARIN, EL CABALLERO ÁGUILA

Caitlin Hutson interpreta a Marin, el Caballero Águila en "Los Caballeros del Zodiaco" (Foto: @jamesdepietrophotography / Instagram)

Caitlin Hutson interpreta a Marin, el Caballero Águila. La actriz es conocida por su papel en “Ultimate Tag” (2020), “The Mandalorian” (2019) y “Mortal Kombat 12″ (2023).

Participó en dos decenas de producciones como “Call of Duty: Vanguard” (2021), “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” (2021), “The dream guardian” (2018), “entre otras.

FAMKE JANSSEN ES GURAAD

Famke Janssen interpreta a Guraad en “Los Caballeros del Zodiaco”. Aquí en el estreno de "Dark Phoenix" en el IMAX del teatro chino TCL en Hollywood el 4 de junio de 2019 (Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP)

Famke Janssen da vida a Guraad en “Los Caballeros del Zodiaco”. Es una actriz holandesa que actuó en “GoldenEye” (1995), en la serie de películas “X-Men” (2000-2014) y en la trilogía de filmes “Taken” (2008-2014). Además de haber participado en varias producciones más.

Fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad para la Integridad por las Naciones Unidas en el año 2008.

NICK STAHL ES CASIO

El actor Nick Stahl interpreta a Casio en "Los Caballeros del Zodiaco". Esta imagen es del 6 de marzo de 2008 cuando el actor llegó para el estreno de "Sleepwalking" en Los Ángeles, California (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

Nick Stahl tiene el papel de Casio. El actor nació en Texas, Estados Unidos, el 5 de diciembre de 1979. Cuando tenía 14 años actuó en la película “El hombre sin rostro” (1993). Ya adulto formó parte de “Disturbing Behavior”, “The Thin Red Line”, “Sin City” y “Terminator 3: Rise of the Machines”.

También actuó en diversas series televisivas como “Fear the Walking Dead” y “Tiny Beautiful Things”.

MARK DACASCOS ES MYLOCK

Mark Dacascos interpreta a Mylock en "Los Caballeros del Zodiaco". Aquí cuando llegó para la proyección especial de Los Ángeles de "John Wick: Capítulo 3 - Parabellum" de Lionsgate en mayo de 2019 en Hollywood (Foto: Robyn Beck / AFP)

Mark Dacascos dará vida a Mylock en la película live-action. El histrión nació en Estados Unidos el 26 de febrero de 1964. Es conocido por participar en “Hawaii Five-0″, “Brotherhood of the Wolf”, “Cradle 2 the Grave”, entre otros.

Pero quizá el papel por el que es recordado en El presidente en la serie “Iron Chef America”. Estuvo también en la serie web “Mortal Kombat: Legacy” y más.