Creada por Dennis Heaton y Shelley Eriksen, “Los imperfectos” (“The Imperfects” en su idioma original) es una serie de Netflix que se estrena el 8 de septiembre de 2022 en la popular plataforma streaming. La producción de ciencia ficción sigue a tres jóvenes que persiguen al científico loco que manipuló su ADN.

Tras convertirse en monstruos luego de someterse a una terapia génica experimental, Abbi, Juan y Tilda, obligan al Dr. Alex Sarkov a volverlos humanos nuevamente. A su búsqueda se une la Dr. Sydney Burke, otro científico.

El elenco de “Los imperfectos” lo conforman actores como Italia Ricci, Morgan Taylor Campbell, Rhianna Jagpal, Iñaki Godoy, Rhys Nicholson, Celina Martin y Kyra Zagorsky. Pero ¿quién es quién en la serie de Netflix?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “LOS IMPERFECTOS”?

1. Italia Ricci es la Dra. Sydney Burke

Italia Ricci, recordada por programas como “Designated Survivor”, “Supergirl” y “Chasing Life”, es la encargada de dar vida a la Dra. Sydney Burke, la científica que ayuda a los tres protagonistas.

Italia Ricci como la Dra. Sydney Burke en "Los imperfectos" (Foto: Netflix)

2. Morgan Taylor Campbell es Tilda Weber

Morgan Taylor Campbell, quien participó en “The Orchard” y “Sadie’s Last Days on Earth”, interpreta a Tilda Weber, la impulsiva cantante principal de una banda de punk cuyos sueños musicales se desmoronan después de que desarrolla una superaudición y un poder vocal destructivo.

Morgan Taylor Campbell como Tilda Weber en "Los imperfectos" (Foto: Netflix)

3. Rhianna Jagpal es Abbi Singh

Rhianna Jagpal, que apareció en “To All the Boys: Always and Forever”, “Two Sentence Horror Stories” y “Motherland: Fort Salem”, es Abbi Singh en “Los imperfectos”. De acuerdo con la descripción de Netflix, se trata de “una genetista ambiciosa cuyo afán por complacer se pone a prueba cuando sus feromonas abrumadoras le otorgan un control similar al de una súcubo sobre todos los que la rodean”.

Rhianna Jagpal como Abbi Singh en "Los imperfectos" (Foto: Netflix)

4. Iñaki Godoy es Juan Ruíz

Iñaki Godoy, quien anteriormente participó en la serie “¿Quién mató a Sara?”, es el encargado de interpretar a Juan Ruíz, “un aspirante a novelista gráfico se siente más cómodo explorando extraños mundos de fantasía en su trabajo y los experimenta de primera mano después de transformarse en una bestia que identifica como Chupacabra”.

Iñaki Godoy como Juan Ruíz en "Los imperfectos" (Foto: Netflix)

5. Rhys Nicholson es el Dr. Alex Sarkov

En “Los imperfectos”, Rhys Nicholson da vida al Dr. Alex Sarkov, “un exniño prodigio que se niega a permitir que nadie, ni nada, interfiera con su objetivo de reescribir el genoma humano y marcar el comienzo de la siguiente etapa de la evolución humana”.