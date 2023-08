La mexicana Paquita la del Barrio ha sido una de las cantantes que ha combatido el machismo desde hace muchos años, al punto de que sus temas siguen siendo vigentes. A sus 76 años, la artista sigue ofreciendo conciertos y no le cierra las puertas al amor, aunque para ello tenga que mantener a su pareja.

Pese a que sus canciones, vinculadas a la lucha contra el machismo, son muy conocidas, la vida privada de Paquita la del Barrio, ha sido cuidada por la artista y poco se sabe de ella. Sin embargo, Francisca Viveros Barradas, su nombre real, sorprendió a sus seguidores al hacer una confesión: no le cierra las puertas al amor.

A sus 76 años, la cantante de “Rata de dos patas” viene ofreciendo algunos conciertos como parte de su tour Última parada, con el que se despedirá definitivamente de los escenarios. Las complicaciones en su estado físico la llevaron a tomar esa decisión, que sus miles de fans lamentan.

Durante una conferencia de prensa, la mexicana dio detalles sobre lo que será su presentación el próximo 9 de septiembre en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México. Además, muy a su estilo respondió la pregunta de una reportera relacionada a su situación sentimental.

Los requisitos de Paquita la del Barrio

“No, nada más yo te encargo uno (a la reportera), ya me cansé de estar sola, tantos años sola”, fue la respuesta de Paquita.

Sobre los requisitos que debe tener su pareja ideal, Paquita fue mesurada.

“No sé, cuando quieres a alguien no te fijas ni en los zapatos, pero estamos bien así”, dijo la cantante.

Asimismo, Paquita no descartó mantener una relación con alguien mucho más joven que ella, incluso si esto implica rn convertirse en una especie de ‘sugar mommy’.

“¡Ay no! Qué vergüenza para él, porque para mí, encantada verdad, pero cada quién su lugar”.

Precisamente, Paquita fue consultada en rueda de prensa si antes mantuvo a un hombre por amor y no tuvo problemas en dar una respuesta. “No, si acaso lo hice fue por inocencia. Yo he trabajado en Alto Lucero, Veracruz, en la Tesorería Municipal, en el registro civil. Yo nada más le firmaba al que fue mi marido los recibos, él no me daba más que para la comida que mi madre le hacía de comer, así que no dejo desapercibida esa pregunta que usted me hace”, dijo.