“The Simpsons” es una de las series animadas más exitosas en la historia de la televisión. La popular familia amarilla conformada por Homero, Marge, Bart, Lisa y la bebé Maggie, nos han divertido con sus aventuras y ocurrencias junto a los habitantes de la ciudad de Springfield.

El fenómeno televisivo creado por Matt Groening tiene un vasto catálogo de personajes salvajes y extravagantes que han ayudado a que el programa sea tan icónico, desde el elenco principal hasta los papeles secundarios recurrentes, como estrellas invitadas y cameos. El sitio web “Screenrant” hace un repaso de los músicos que estuvieron en el programa.

“Los Simpson” fue creada por Matt Groening y debutó en Fox en 1989 (Foto: FOX)

1. AEROSMITH: La popular banda estadounidense aparece en el episodio diez de la tercera temporada, “Flaming Moes”, como un grupo que pasa el rato en el bar de Moe después de que se vuelve famoso. Incluso realiza “Walk This Way”, después de Moe los soborna con huevos en escabeche.

2. JOHNNY CASH: Johnny Cash aparece en “Los Simpson”, pero no como él mismo. El extraordinario musico juega un papel en el noveno episodio de la octava temporada, “El misterioso viaje de Homero”, como el ‘Coyote espacial’ que habla con Homero y lo guía en su misterioso viaje después el consumo de chile sale mal.

3. RED HOT CHILLI PEPPERS: La exitosa banda aparece en el final de la cuarta temporada, en el episodio “Krusty Gets Kancelled”, interpretando la exitosa canción “Give It Away”, para el especial de Krusty después de que Moe lo engañara para actuar en su taberna para una audiencia de Barney Gumble.

4. RINGO STARR: El baterista de Los Beatles, Ringo Starr, apareció en la segunda temporada de Los Simpson, en el episodio 18 “Brush With Greatness”, que tiene a Starr en un cameo abriendo montañas de correo de fans, incluida una pieza de Marge Bouvier a la que ama, y envía una respuesta.

5. PAUL MCCARTNEY: En la séptima temporada, episodio cinco, “Lisa, la vegetariana”, aparece Paul McCartney como invitado junto a su primera esposa, Linda McCartney, mientras hablan con Lisa sobre la bondad de ser un individuo basado en plantas.

“Los Simpson” lleva más de 30 años al aire convirtiéndose en la serie animada favorita de la televisión (Foto: FOX)

6. THE WHO: La banda británica de rock aparece en el episodio dos de la temporada doce “Historia de dos Springfields”. Después de quedar atrapado en la batalla entre la vieja Springfield y la nueva Springfield, The Who derriba el muro que divide a los dos con su brillante música.

7. SPINAL TAP: La banda de rock parodia Spinal Tap se retrata en “Los Simpson” tal como lo son en “This Is Spinal Tap”; como una banda real, y ve a Bart y Milhouse como dos grandes fanáticos del grupo en el episodio “The Otto Show”.

8. MICK JAGGER Y KEITH RICHARDS: Mick Jagger y Keith Richards aparecen en el episodio “Cómo pasé mis vacaciones de verano” de la temporada catorce, en el que Homero va a un campamento de fantasía de rock and roll donde recibe instrucción musical de Jagger y Richards, así como de otros músicos como Lenny Kravitz, Tom Petty, Elvis Costello y Brian Setzer.

9. LADY GAGA: La estrella pop aparece en el episodio 22 de la temporada veintitrés, “Lisa Goes Gaga”, lamentablemente el episodio más odiado del programa, ya que tiene la calificación más baja en IMDb con 3.9.

10. GREEN DAY: La exitosa banda de punk “Green Day” aparece como invitada en la película de “Los Simpson” que fue un gran éxito en 2007. En la cinta vemos la banda actúa en una barcaza para Springfield.

Varias estrellas del rock y bandas exitosas actuaron como invitados en forma animada en “Los Simpson” (Foto: FOX)

