Desde que Los Tigres del Norte comenzaron a hacer música en 1968, su éxito fue rotundo, al punto de abarcar grandes territorios de países como Estados Unidos y México. Además de las letras de las canciones, su popularidad se la debe a que todos sus miembros, como se conoce a la perfección, son miembros de una misma familia, por lo que su relación es muy fuerte.

Lo que no se sabe por muchos, evidentemente, es que existen ciertos datos que solo ellos manejan a la perfección debido a que se conocen desde muy niños. Por ejemplo, saben absolutamente todo de ellos y se tratan de una manera particular, algo que no cualquiera grupo de amigos podría conseguir.

En ese sentido, hay un trato especial hacia uno de los miembros de la banda, pues no lo llaman mucho por su nombre, sino por un apodo que muy pocos fanáticos conocen: ‘Chile Bolita’. Pero, ¿a quién le dicen de esta forma y por qué? Si te interesa saber un poco más sobre ello, continúa la lectura del presente artículo.

¿A QUIÉN LE DICEN ‘CHILE BOLITA’?

Se pudo conocer que ‘Chile Bolita’ es un apelativo de un miembro muy querido de Los Tigres del Norte. Se trata de Luis Hernández, quien es llamado de tal manera por sus compañeros y también en las redes sociales, debido a que hay publicaciones de la cuenta oficial del grupo, en las que se le menciona así.

Luis Hernández es el menor de la agrupación y nació años después de su creación, específicamente el 21/06/74, por lo que, en estos momentos, tiene una edad de 48 años.

Este miembro familiar se unió a la banda en 1996 luego de que un año antes su hermano Raúl decidiera salirse. Desde entonces, Luis se encarga del bajo sexto y hacer la segunda voz.

Luis Hernández es uno de los integrantes de la conocida banda Los Tigres del Norte (Foto: Luis Hernández / Instagram)

¿POR QUÉ LE DICEN DE ESA FORMA?

No hay ninguna versión oficial por parte de alguno de los integrantes de la banda mexicana, así que esta información no se puede dar a ciencia cierta.

Lo que sí se podría hacer al respecto es especular un poco. Y es que se cree que dicho apodo es producto de algo que sucedió desde que eran muy jóvenes. Incluso se cree que tiene que ver con la infancia del propio Luis Hernández.

¿QUIÉNES SON LOS MIEMBROS DE LOS TIGRES DEL NORTE?