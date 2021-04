“Love Alarm” es una de las series surcoreanas de Netflix más exitosas de los últimos años. El K-drama ha mantenido enganchado al público durante sus dos temporadas, a partir de una peculiar historia de amor en tiempos de tecnología y carismáticos personajes como Jojo, Sun Oh y Hye-yeong.

La protagonista de “Love Alarm” es Jojo, una estudiante de secundaria bonita e inteligente. Parece una persona alegre, pero sus padres murieron cuando ella era joven. Tras la muerte de sus padres, Jo Jo ha vivido con la familia de su tía y ha sufrido malos tratos con ellos.

En la primera temporada, Jojo se enamora de Sun Oh, el nuevo chico de la escuela. Mientras Hye-yeong guarda en silencio el amor que siente por ella. Para la segunda parte del K-drama, la protagonista decidió quedarse con Hye-yeong y alejarse de Sun Oh, un giro en la trama muy cuestionado por los fanáticos.

Sin embargo, los seguidores de “Love Alarm” aún quieren seguir viendo más de esta historia en una tercera temporada. Y es que el éxito que ha obtenido el K-drama, la convirtió en una de las favoritas de la pantalla chica.

“LOVE ALARM”: KIM SO-HYUN, POR QUÉ NUNCA HA TENIDO NOVIO

Kim So Hyun es la actriz surcoreana que se encargó de darle vida a Jojo en “Love Alarm”. La intérprete de 21 años nació el 4 de junio de 1999 en Australia y cuando tenía cuatro años se mudó a Corea del Sur.

Ella comenzó su carrera en 2006 cuando era apenas una niña, interpretó un papel secundario en el especial de “Drama City”. Luego apareció en otros programas como “A Happy Woman” (2007), “Hometown of Legends” (2008), “My Name Is Pity” (2008), “Wife and Woman” (2009) y “Ja Myung Go” (2009). Además, fue parte de series como “The Thorn Birds” (2011), “The Duo” (2011) y “Sin of a Family” (2011).

Asumió su primer papel protagónico en el drama adolescente “Who Are You: School” (2015) y desde entonces ha protagonizado un musical “Page Turner”, un melodrama histórico “The Emperor: Owner of the Mask”, una comedia romántica Radio Romance, dramas de televisión basados en los webtoon como “Naver Hey Ghost, Let’s Fight”, “Love Alarm” y “The Tale of Nokdu”.

Fue la presentadora del programa musical “Show! Music Core” y del programa de telerrealidad “Under Nineteen”. Ha actuado desde la edad de 7 años, apareciendo en casi 50 programas de televisión y películas combinadas.

Kim So Hyun ha sido apodada por los medios surcoreanos como la «Hermana pequeña de la nación» y también como la «reina de las actrices infantiles», ha ganado experiencia trabajando como actriz desde la infancia hasta la actualidad. Se ha establecido como una de las principales estrellas de la Ola coreana.

Pero, sin duda, protagonizar “Love Alarm” le ha abierto las puertas a un público más variado, lejos de Corea del Sur. La joven actriz ha ganado mucha popularidad tras interpretar a Jojo la exitosa serie de Netflix.

Así como los fanáticos quieren saber de su carrera profesional, también quieren conocer detalles de su vida privada. ¿Kim So Hyun tiene pareja? Esa es una de las dudas más frecuentes en las redes sociales. La respuesta es: no.

Kim So Hyun actualmente está soltera. La actriz surcoreana se ha caracterizado por mantener su vida privada lejos de los reflectores durante todos los años que lleva trabajando en televisión.

Según CelebsCouples, Kim So-hyun supuestamente nunca ha tenido una cita o una relación antes. O más bien, es bastante experta en mantener en privado sus asuntos personales. Al principio, simplemente no tenía interés, pero ahora es su decisión priorizar el trabajo.

“Creo que todavía creo que estar en una relación es muy difícil”, dijo. “También creo que filmar ya consume muchas de mis emociones, por lo que realmente no siento una gran necesidad de tener una. Sin embargo, si conozco a alguien que me guste lo suficiente como para superar todos esos factores, creo que empezaría a salir”, agregó.