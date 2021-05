Song Kang es uno de los actores surcoreanos más populares del momento. Gracias al éxito de “Love Alarm”, el k-drama de Netflix donde interpreta a Hwang Sun-oh, logró hacerse conocido internacionalmente y abrirse paso dentro de la industria de los K-dramas y series de televisión.

En “Love Alarm”, Song Kang dio vida a un joven y atractivo modelo que creció dentro de una familia rica. Sun-oh- el nombre de su personaje- se enamora profundamente de Jojo y terminan convirtiéndose en pareja, sin embargo, se separan y el joven decide darse una oportunidad en el amor con Yook-joo.

Su gran interpretación y carisma hizo destacar a Song Kang en el K-drama de Netflix y así conquistó el corazón de los fanáticos. La popularidad del actor surcoreano creció rápidamente y ahora todos quieren saber en qué otras series ha trabajado. Aquí te lo contamos.

Song Kang nació el 23 de abril de 1994 y está bajo la dirección de la agencia Namoo Actors (Foto: Instagram/ Song Kang)

“LOVE ALARM”: LAS OTRAS SERIES DONDE PARTICIPÓ SONG KANG

“THE LIAR AND HIS LOVER” (2017)

En marzo del 2017, Song Kang se unió al elenco de la serie surcoreana “The Liar and His Lover” donde interpretó a Baek Jin-woo, el guitarrista de la banda “Mush & Co”. Él está enamorado de la cantante de la banda y su amiga Yoon So-rim (Joy), hasta el final de la serie en mayo del mismo año.

En marzo del 2017, con tan solo 22 años, Song Kang se unió al elenco de la serie surcoreana “The Liar and His Lover”. (Foto: tvN)

“MAN WHO SETS THE TABLE” (2017)

En septiembre de 2017, Song Kang participó en la serie “Man Who Sets the Table” donde interpretó a Kim Woo-Joo, el hermanastro de Jung Tae-yang (On Joo-wan) que trabaja en “Mattress Store”, hasta el final de la serie en el marzo del 2018.

En “Man Who Sets the Table” interpretó a Kim Woo-Joo, el hermanastro de Jung Tae-yang (On Joo-wan). (Foto: Song Kang/ Instagram)

“LOVE ALARM” (2019)

El 22 de agosto del 2019, Song Kang se unió al elenco principal de la serie “Love Alarm” donde dio vida al estudiante Hwang Sun-oh, el perfecto hijo de una importante familia. El joven se enamora a primera vista de Kim Jo-jo (Kim So-hyun), personaje que estuvo hasta el final de la serie el 12 de marzo de 2021.

Song Kang interpretó a Hwang Sun-oh, un joven que suele mostrarse frío y poco sociable, pero en realidad tiene un corazón noble. (Foto: Netflix)

“WHEN THE DEVIL CALLS YOUR NAME” (2019)

Song Kang se unió al elenco recurrente de la serie de fantasía “When the Devil Calls Your Name” en julio de 2019. En este proyecto interpretó a Luka Aleksević, el asistente de Ha Rip e hijo de Seo Dong-cheon (Jung Kyung-ho).

En “When the Devil Calls Your Name” interpretó a Luka Aleksević. (Foto: tvN)

“SWEET HOME” (2020)

El 18 de diciembre de 2020, Song Kang ingresó al elenco principal de la serie de Netflix “Sweet Home” donde dio vida a Cha Hyun-soo. Se trata de un joven estudiante que luego de perder a su familia comienza a experimentar situaciones aterradoras cuando se muda a un departamento diferente.

En la serie de Netflix “Sweet Home”, Song Kang dio vida a Cha Hyun-soo. (Foto: Netflix)

“NAVILLERA” (2021)

El 22 de marzo de 2021, Song Kang se unió al elenco principal de la serie “Navillera” (“Like Butterfly”, en inglés) donde interpretó a Lee Chae-rok, un joven bailarín de ballet emergente de 23 años con gran talento que a menudo se culpa a sí mismo por sus frecuentes lesiones. La serie estará basada en el webtoon del mismo.

Song Kang interpreta a un joven bailarín de ballet emergente con gran talento en “Navillera”. (Foto: Song Kang/ Instagram)

“I KNOW BUT” (2021)

El 19 de junio del 2021, Song Kang se unirá al elenco principal de la serie “I Know But” donde dará vida a Park Jae-eon, un joven amigable y alegre que aunque cree que las citas son una pérdida de tiempo le gusta coquetear.