Dirigida por Lesli Linka Glatter y escrita por David E, “Love and Death” (“Amor y muerte” en español) es una serie de HBO Max que narra la historia de dos parejas que van a la iglesia y disfrutan de la vida familiar de un pequeño pueblo de Texas, hasta que alguien toma un hacha”.

El drama criminal, que se grabó entre el 27 e septiembre de 2021 y el 7 de abril de 2022, se basa en el capítulo “Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II” del libro “Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs”, escrito por Jim Atkinson y John Bloom.

Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Patrick Fugit, Lily Rabe y Krysten Ritter son los protagonistas de “Love and Death”, que se estrenará el 27 de abril de 2023. Otros nombres que formarán parte del elenco son Keir Gilchrist, Krysten Ritter, Elizabeth Marvel, Patrick Fugit, Tom Pelphrey, Beth Broderick, Brian d’Arcy James, Mackenzie Astin, Bruce McGill y Fabiola Andújar.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LOVE AND DEATH”

1. Elizabeth Olsen como Candy Montgomery

Elizabeth Olsen, que logró reconocimiento internacional por su papel como Bruja Escarlata/Wanda Maximoff en las películas y series del Universo Cinematográfico de Marvel, asume el rol de Candy Montgomery, un ama de casa de los suburbios de Texas que para escapar de su vida monótona se entrega a una aventura con el esposo de su mejor amiga Betty, Allan.

Elizabeth Olsen como Candy Montgomery en la serie "Love and Death" (Foto: HBO Max)

2. Jesse Plemons como Allan Gore

Jesse Plemons, que interpretó a Todd Alquist en la quinta temporada de “Breaking Bad”, a Ed Blumquist en la segunda temporada de “Fargo”, a Val Dodd en “The Master”, a Kevin Weeks en “Black Mass”, y a Gary Kingsbury en “Noche de juegos”, da vida a Allan Gore, el esposo de Betty. El ingeniero eléctrico tiene una relación extramatrimonial con Candy, lo que terminará en una tragedia.

Allan Gore (Jesse Plemons) en una cita con Candy en la serie "Love and Death" (Foto: HBO Max)

3. Patrick Fugit como Pat Montgomery

En “Love and Death”, Patrick Fugit, conocido principalmente por su papel protagónico en la película de Cameron Crowe, “Casi famosos”, es el encargado de interpretar a Pat Montgomery, el esposo de Candy. También es ingeniero eléctrico y se queda al lado de su pareja a pesar de que es acusada de asesinato.

Patrick Fugit como Pat Montgomery, el esposo de Candy en la serie "Love and Death" (Foto: HBO Max)

4. Lily Rabe como Betty Gore

Lily Rabe, recordada por películas como “Never Again”, “La sonrisa de Mona Lisa”, “Sin reservas”, “The Toe Tactic” y “All Good Things”, y por sus personajes de la serie antológica “American Horror Story”, interpreta a Betty Gore, la esposa de Allan que se convierte en la víctima de su amiga Candy.

Lily Rabe como Betty Gore y Jesse Plemons como Allan Gore en la serie "Love and Death" (Foto: HBO Max)

5. Krysten Ritter como Sherry Cleckler

Krysten Ritter, conocida por interpretar a Jessica Jones en la series de Marvel “Jessica Jones” y “The Defenders”, a Jane Margolis en “Breaking Bad”, y a Chloe en la comedia “Don’t Trust the B---- in Apartment 23″, da vida a Sherry Cleckler, la confidente y socia de Candy.