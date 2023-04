“Love and Death” (“Amor y muerte” en español), serie de HBO Max dirigida por Lesli Linka Glatter y escrita por David E, se basa en el capítulo “Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II” del libro “Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs”, escrito por Jim Atkinson y John Bloom.

El drama criminal, que se grabó entre el 27 de septiembre de 2021 y el 7 de abril de 2022 narra la historia de dos parejas que van a la iglesia y disfrutan de la vida familiar de un pequeño pueblo de Texas, hasta que alguien toma un hacha para deshacerse de uno de ellos.

El elenco de “Love and Death” está conformado por Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Patrick Fugit, Lily Rabe y Krysten Ritter, Keir Gilchrist, Krysten Ritter, Elizabeth Marvel, Patrick Fugit, Tom Pelphrey, Beth Broderick, Brian d’Arcy James, Mackenzie Astin, Bruce McGill y Fabiola Andújar.

Candy y Allan Gore se conocieron en la iglesia en la serie "Love and Death" (Foto: HBO Max)

¿DE QUÉ TRATA “LOVE AND DEATH”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Love and Death”, “Candy Montgomery y Betty Gore tenían mucho en común: cantaban juntas en el coro de la iglesia metodista, sus hijas eran las mejores amigas y sus esposos tenían buenos trabajos en empresas de tecnología en los suburbios del norte de Dallas conocidos como Silicon Prairie.

Pero debajo de la superficie plácida de sus vidas aparentemente perfectas, ambas mujeres hervían a fuego lento con frustraciones tácitas y deseos sin respuesta”.

El drama criminal se basa en la historia real del brutal asesinato de Betty Gore por parte de la ama de casa Candy Montgomery en Wylie, Texas.

¿CÓMO VER “LOVE AND DEATH”?

“Love and Death” se estrenará en HBO Max el viernes 27 de abril de 2023, por lo tanto, para ver la nueva serie de Elizabeth Olsen solo se necesita una suscripción a la plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “LOVE AND DEATH” POR PAÍS?

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 8:00 pm

Colombia, Perú y Ecuador: 9:00 pm

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 10:00 pm

Argentina, Brasil y Chile: 11:00 pm

TRÁILER DE “LOVE AND DEATH”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LOVE AND DEATH”

Elizabeth Olsen como Candy Montgomery

Jesse Plemons como Allan Gore

Patrick Fugit como Pat Montgomery

Lily Rabe como Betty Gore

Krysten Ritter como Sherry Cleckler

Keir Gilchrist como Ron Adams

Elizabeth Marvel como Jackie Ponder

Tom Pelphrey como Don Crowder

Richard C. Jones como Tom Cleckler

Fabiola Andújar como Mary Adams

Brian d’Arcy James como Fred Fason

Olivia Applegate como Carol Crowder

Mackenzie Astin como Tom O’Connell

Adam Cropper como Robert Udashen

Bruce McGill como Tom Ryan

Beth Broderick como Bertha Pomeroy