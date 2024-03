CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La sexta temporada de “Love Is Blind” (“El amor es ciego” en español), popular reality de Netflix, terminó el 6 de marzo de 2024 después de múltiples citas a ciegas, largas conversaciones, algunas confesiones y lágrimas, difíciles decisiones, propuestas de matrimonio, la primera noche en el paraíso, celos, los desafíos de la convivencia y la reunión con algunos de sus prospectos de las cápsulas. Aunque unas puertas se cierran, otras se abren, y llega el gran día en el que las parejas restantes deben tomar una decisión trascendental. ¿Marcharse o decir que sí? A continuación, te cuento lo que pasó con ellos, ¿quiénes se casaron y quiénes se separaron?

En los primeros episodios del programa presentado por Nick y Vanessa Lachey, los 30 concursantes solteros, que tienen entre 25 y 37 años, se conocen con una pared de por medio. Algunos solo necesitan un par de conversaciones para estar seguros de lo que quieren, mientras que otros deben decidir entre dos opciones. En el tercer episodio, una pareja se encuentra por primera vez cara a cara, es decir, llega la primera propuesta de matrimonio.

En el quinto capítulo de la sexta temporada de “Love Is Blind”, las nuevas parejas comprometidas se dirigen a la República Dominicana, donde ponen a prueba su compatibilidad física. Chelsea y Jimmy, al igual que los otros concursantes tienen cuatro semanas para reafirmar su decisión. Pero cuando se reúnen para disfrutar de un ágape en la playa, los celos arruinan la fiesta.

Johnny McIntyre y Amy Cortés fueron los primeros en comprometerse en la temporada 6 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 6 DE “LOVE IS BLIND”?

A medida que se conocen, gracias a la convivencia, algunas parejas se unen más, mientras que otras se distancian. Además, los intereses románticos del pasado repercuten en el presente, los participantes deben deslumbrar a los amigos y familiares de sus medias naranjas y todo empeora con la visita de algunos de los prospectos de las cápsulas. Entre las parejas que la pasan peor están Chelsea y Jimmy, y Jeramey y Laura. De hecho, estos últimos terminan su compromiso.

La reunión se vuelve tensa debido a la presencia de Jeramey, Laura y Sarah, los primeros tienen un fuerte discusión, mientras todas las chicas juzgan a Sarah, quien se deshaga con Jeramey. Por otro lado, las futuras novias se prueban vestidos y los futuros novios eligen sus trajes.

Después de 12 episodios, los participantes de la sexta temporada de “Love Is Blind” deben demostrar que el amor es ciego y llegar al altar para decir sí. Las parejas disfrutan de sus últimos momentos de soltería y todo parece perfecto, sin embargo, después de un romántico día, Jimmy le dice a Chelsea que no está listo para ir al altar.

“Te amo hasta la muerte, quiero una relación contigo y tengo muchas ganas de que trabajemos. Pero no quiero ir al altar. No puedo”, admitió el vendedor de software de 28 años. Esas palabras rompieron el corazón de la azafata de 31 años que se sentía lista para dar el gran paso.

Brittany Mills y Kenneth Gorham es otra de las parejas que no llegaron al altar. A pesar de su conexión inicial y las chispas de su primer encuentro, su relación no sobrevivió al mundo real. “Creo que realmente tomó un giro diferente cuando regresamos a Charlotte y a casa. Y creo que en los grupos éramos muy, muy apasionados y muy intensos. Y luego, al regresar a casa, esa intensidad disminuyó un poco”, explicó Brittany a Life & Style.

Jimmy admitió que no está listo para casarse con Chelsea en el último capítulo de la sexta temporada del reality "Love Is Blind” (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 6 DE “LOVE IS BLIND”?

Amy Cortés y Johnny McIntyre y Clay Gravesande y AD Smith son las dos únicas parejas que continúan con los preparativos de sus matrimonios en el episodio final de “El amor es ciego”. Tras sus respectivas despedidas de solteros, los novios revisan los últimos detalles para su gran día, se alistan para la boda y reciben las visitas de sus seres queridos.

Clay y AD. son los primeros en llegar al altar. Los invitados se conmueven hasta las lágrimas con los votos de los novios y cuando AD. le dice sí al hombre que ama, sin embargo, cuando es el turno de Clay de reafirmar su amor, este admite que no está listo para aceptar.

“No me importa lo que nadie diga; sé plenamente que no estoy preparado para casarme y que te mereces lo mejor. Y si no estoy listo para darte el 100 por ciento, no iré contigo cuando no esté listo... No puedo decir que sí en este momento”, expresa Clay. Lo único que AD. pudo hacer es salir con dignidad y decir que esa relación fue una pérdida de su “maldito tiempo”.

La única pareja que se casó en “Love Is Blind 6″

Amy Cortés y Johnny McIntyre fueron los únicos que dijeron que sí al final de la sexta entrega de “Love Is Blind”, lo que no resultó una sorpresa porque fueron los primeros en comprometerse y a pesar de algunas diferencias, se mantuvieron unidos y estables durante toda la temporada.

Además, las familias de ambos jugaron un rol muy importante en su unión, ya que se aceptaron mutuamente. El padre de Amy le dijo a la hermana de Johnny que ahora siente que tiene “varias hijas”.

Después de sus románticos votos matrimoniales, Amy y Johnny demostraron que el amor es ciego y se dijeron que sí. Al ser la única pareja que se casó se convirtieron en los ganadores de la nueva entrega del reality.

Johnny McIntyre y Amy Cortés fueron los únicos que llegaron al altar y dijeron que sí en la temporada 6 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)