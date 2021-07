Desde que Kerem Bürsin y Hande Erçel anunciaron su relación amorosa en abril tras ser descubiertos de vacaciones en Maldivas, los protagonistas de la novela turca “Love is in the air” no han tenido un respiro con las especulaciones de sus seguidores, que quieren saber si ¿tienen planes para casarse o ya viven juntos?

En las últimas semanas se ha podido ver la publicación de fotos en Instagram de la pareja e incluso que sus familias están encantadas con su relación, según los comentarios en redes sociales. Es el caso de los Bürsin, que han recibido con los brazos abiertos a su nueva integrante.

Melis Bürsin, hermana del actor, le ha dejado mensajes a su cuñada en su cuenta de Instagram y ante el anuncio de la relación, respondió con iconos de fuegos. Lo más probable es que conociera el romance entre los actores antes de que lo publicasen, ya que mantiene una estrecha relación con sus padres y hermano a pesar de vivir en Canadá.

¿LOS PROTAGONISTAS DE “LOVE IS IN THE AIR” CONVIVEN?

La versión de que los actores estarían conviviendo ha cobrado fuerza por una reciente publicación de Kerem Bürsin. En un video subido por el actor en su historia de Instagram, manda saludos a sus seguidores y dice que se va a tomar su proteína de origen vegetal después de haber salido a correr a las doce de la noche.

Lo curioso es que los fans se dieron cuenta de que en una foto de la cocina de Hande Erçel se ve esa misma proteína a la izquierda de la actriz. Eso quiere decir o es una gran pista de que ¿están viviendo juntos?

Sobre su buena relación con su colega y la importancia de su dinámica de trabajo, Kerem Bürsin dijo en una entrevista con MADD: “Nos conocimos. No fue solo ir al rodaje y empezar a trabajar. Fue algo más”, reportó Sensacine.

El detalle en la cocina de Hande Erçel. (Foto: Instagram/ Hande Erçel)

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz (Hande Erçel), una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat (Kerem Bürsin), un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad. Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras.