Para los fanáticos de programas como “Love Is Blind” y “Perfect Match”, llega la segunda temporada de “Love on the Spectrum” (“Amor en el espectro” en español), docuserie romántica y reality show de Netflix que presenta a personas con trastornos del espectro autista que buscan el amor y navegan por el mundo de las citas y las relaciones.

En los nuevos episodios de la producción ganadora del premio Emmy, nuevos solteros y algunas caras conocidas provenientes de todo el país buscan su propio final feliz para siempre, y muchos se sumergen en el grupo de las citas por primera vez.

Dani, Abbey, Steve y James regresan en la segunda temporada de “Love on the Spectrum”, que se estrenará el 19 de enero de 2024 en la plataforma streaming de la N roja, mientras que Connor, Journey y Tanner son algunos de los nuevos participantes.

LISTA DE PARTICIPANTES DE LA TEMPORADA 2 DE “LOVE ON THE SPECTRUM”

1. Dani (26 años)

Dani tiene 26 años y fue criada principalmente por sus tíos en California. Se dedica a enseñar animación a niños dentro del espectro del autismo, además, fundó su propia empresa de animación con tan solo 11 años. Después de varias citas en la primera entrega del reality continúa soltera y en búsqueda del amor.

Dani en una cita romántica en la primera temporada de "Love on the Spectrum" (Foto: Netflix)

2. Abbey (23 años)

Abbey, de 23 años y procedente de Los Angeles, es una entusiasta de Disney y amante de los animales. Luego del rodaje de la primera temporada de “Amor en el espectro”, empezó una relación con David, con quien tiene muchas cosas en común y pasa tiempo de calidad.

Abbey preparándose para una cita en la temporada 1 de "Love on the Spectrum" (Foto: Netflix)

3. Steve (63 años)

Después de haber sido diagnosticado con autismo en una etapa avanzada de su vida, Steve, de 63 años, creó un perfil de citas en línea y aún no pierde la esperanza de encontrar a su alma gemela.

Steve continúa soltero, pero regresa en la temporada 2 de "Love on the Spectrum" para buscar el amor (Foto: Netflix)

4. James (34 años)

James es de Boston, tiene 34 años y fue acosado en la escuela secundaria, pero cuando llegó a la adultez se dedicó a varios pasatiempos que lo ayudaron a ganar muchos amigos. El participante que tiene predilección por disfrazarse para la feria del Renacimiento ha tenido varias citas, pero sigue soltero.

James en una cita en la primera temporada del reality "Love on the Spectrum" (Foto: Netflix)

Estos son los nuevos participantes de la temporada 2 de “Love on the Spectrum”:

Connor

Tanner

Journey