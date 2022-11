Luca Guadagnino regresa a la pantalla grande después de recibir elogios por “Call Me By Your Name” (“Llámame por tu nombre” en español). Así como en su anterior largometraje, su nueva película titulada “Bones and All” (“Hasta los huesos”), es protagonizada por Timothée Chalamet. La cinta también tiene como estrella a Taylor Russell, en una trama inusual.

El nuevo trabajo de Guadagnino es una extraña historia de amor de dos caníbales, Maren y Lee, quienes intentan escapar de sus impulsos huyendo de la sociedad, compartiendo un viaje de redescubrimiento y romance.

Por esta cinta, que tiene una duración de 2 horas y 10 minutos, el director italiano recibió el León de Plata a Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2022.

La crítica ha sido generosa con la ficción, lo que ha generado una mayor expectativa del público ante la llegada de la película a las salas de cine a nivel internacional. Ante el pronto estreno de la cinta, hacemos un repaso de lo mejor de la filmografía de Guadagnino.

Chalamet en la reciente película "Hasta los huesos" (Foto: Tenderstories)

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PELÍCULAS DE LUCA GUADAGNINO?

“Call Me By Your Name”

Sin lugar a dudas, hasta 2022, “Llámame por mi nombre” es la mejor película de Luca Guadagnino. La cinta, que tiene una aprobación del 94% en el portal Rotten Tomatoes, recibió nominamos a los Premios Óscar y a los BAFTA en 2017. Ganó una estatuilla dorada al mejor guión adaptado. La cinta se basó en la novela homónima de André Aciman.

“A Bigger Splash”

Esta película reunió a los actores Tilda Swinton , Matthias Schoenaerts, Ralph Fiennes y Dakota Johnson en 2015. Se trata de un drama psicológico, basado en una historia de Alain Page, que ganó dos premios del Festival de Cine de Venecia.

“Bones and All”

La película “Bones and All” es el nuevo trabajo de Luca Guadagnino en 2022. Protagonizada por Timothée Chalamet y Taylor Russell, la historia se enfoca en dos jóvenes caníbales que huyen de sus hogares para luchar contra sus impulsos. Para esto, hacen un viaje por la carretera, conocen a diferentes personas, mientras se van enamorando.

“I Am Love”

Estrenada en 2009, esta cinta tuvo como protagonista a Tilda Swinton y fue nominada al Óscar y los BAFTA. La película cuenta la historia de Emma y Antonio, quienes viven un amor oculto que apunta a terminar mal en medio de la familia Recchi, una de las más adineradas de Milán, Italia.

“Salvatores: Shoemaker of Dreams”

En esta película documental, Guadagnino retrata la vida de Salvatore Ferragamo, el famoso diseñador de calzados de lujo, uno de los más grandes innovadores de este rubro. La cinta se estrenó en 2020 en el Festival de Cine de Venecia, pero llegó a Estados Unidos el 4 de noviembre de 2022.

“Suspiria”

Este es el remake que hizo Luca Guadagnino de la obra maestra homónima de Dario Argento. Por ello, la cinta generó opiniones divididas, críticas negativas y también defensas a la propuesta protagonizada por Dakota Johnson, Tilda Swinton, entre otros. El realizador optó por diferencias en cuanto a lo visual y también en parte de la historia original.

“We Are Who We Are”

Aunque no es una película, esta serie se encuentra entre lo mejor del trabajo de Luca Guadagnino. El programa, que se emite desde 2020, sigue la vida de Fraser Wilson y Caitlin “Harper” Poythress, dos jóvenes de 14 años que viven en una base militar estadounidense en Italia. La ficción es un drama que habla sobre el amor, la amistad y la adolescencia.