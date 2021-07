Lucero es una de las artistas más queridas del espectáculo en México. A sus 51 años, la “Novia de América”, como la conocen en el mundo artístico, luce una figura envidiable y un rostro lozano. Sin embargo, estaba considerando en utilizar botox, pero su hija se lo prohibió.

Lucerito Mijares, la menor hija de los cantantes mexicanos, se caracteriza por ser honesta y directa, pero en algunas ocasiones sus palabras pueden caer como un balde de agua fría, como cuando de niña le dijo a Consuelo Duval, la intérprete de “Federica P. Luche”, que se veía mal sin maquillaje.

Si bien la hija de Lucero y Mijares ya es una jovencita de 16 años, es fiel a su personalidad directa y no teme decir lo que piensa. Así como la vez que le prohibió a la actriz mexicana usar botox.

¿POR QUÉ LUCERITO MIJARES LE PROHIBIÓ USAR BOTOX A LA CANTANTE?

Durante una entrevista para el canal de YouTube de la actriz Angélica Vale, la intérprete de “Cuéntame” confesó que estaba pensando en aplicarse botox para desvanecer las pocas arrugas de su rostro, pero su hija Lucerito Mijares se lo prohibió.

“Yo ya estoy pensando y me preguntan mucho que ‘¿qué onda si me pondría botox?’ Ya mis arrugas están tremendas y estoy pensando, tengo miedo porque parezco acordeón de aquí (tocándose la frente), y Lucerito me dice ‘no te pongas porque ya no vas a ser como mi mamá’”, comentó “La Novia de América”.

Angélica María, quien también entrevistaba a Lucero, le dijo que estaba divina y que no le hacía falta nada. “No vayas a empezar como todas esas amigas que después ni se parecen, por favor no”, agregó.

LOS TIPS Y SECRETOS DE LUCERO PARA LUCIR BIEN

La actriz y cantante mexicana tiene un podcast semanal donde cuenta diversas anécdotas de su trayectoria artística, así como de su vida personal. Uno de sus últimos capítulos se tituló “Tips y secretos para cuidarme y sentirme bien”.

Lucero confesó que no tiene un régimen estricto para contar calorías, pues a lo largo del tiempo ha aprendido a escuchar su cuerpo, lo cual no le impide comer algo que le gusta, como una hamburguesa o cosas dulces.

Asimismo, indicó que no a todas las personas les puede servir la misma alimentación, por lo que le pidió a sus seguidores que aprendan de sus propios cuerpos para saber qué pueden comer y qué no.

CARRERA MUSICAL DE LUCERITO MIJARES

Lucerito inició su carrera musical a los 15 años, es decir, en el 2020. En este corto periodo de tiempo, la menor cuenta con tres temas muy bien posicionados en las plataformas musicales. “Gloria a ti”, “Se me olvidó amarte” y “El privilegio de amar”, son los sencillos que actualmente acumulan millones de reproducciones.