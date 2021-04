Hace unos días se estrenó la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” y la producción de Netflix decidió darle un cierre a la misteriosa desaparición de Marcela Basteri, así que dieron a entender que Luisito Rey fue el responsable de la muerte de la mamá de Luismi, pero no profundizaron más.

Pero el que si habló fue Andrés García, quien fue muy cercano a la familia de El Sol de México, así que en entrevista con el programa “Suelta la sopa” habló sobre el asesinato de la mamá del famoso cantante.

También reveló que el papá de Luis Miguel le pidió que le ayudará a matar a Marcela e incluso contó que también le pidió ayuda a Arturo Durazo, el jefe de la policía de México y sin duda, esto ha generado mucha controversia. También contó cómo es que Luis Rey habría asesinado a su esposa.

Andrés García revela que padre de Luis Miguel le pidió ayuda para desaparecer a Marcela Basteri

¿QUÉ HA DICHO ANDRÉS GARCÍA SOBRE LA MUERTE DE MARCELA BASTERI?

La serie de Luis Miguel deja entrever que su mamá efectivamente murió accidentalmente, porque supuestamente Luisito Rey fue quien la mató, García no dudó en responder de manera contundente.

“Es cierto, entonces no fue accidental. Según lo que yo sé no, pero bueno, si esa es la historia que está contando Micky déjenlo así, es su mamá”, dijo Andrés ante nuestras cámaras.

Y agregó, “Para cualquiera, que se muera tu mamá y que la mate tu papá es fuertísimo, ¿no?”, sentenció la estrella de las películas mexicanas, quien además narró cómo a él le pidieron que ayudara en este supuesto crimen.

“Me invita Luisito a España, y en cuanto llegué lo primero que me dice es eso: ‘oye necesito matar a Marcela, a ver si tu conoces a alguien’, le dije estás loco cab***, ya había llegado Mickey y Andresito mi hijo también estaba ahí, le eché un grito Micky, y vino con Andresito. Aquí el pend** de tu papá, quiere mandar a matar a tu mamá, para que lo sepas y la cuides. Yo no sé si Mickey lo creyó o no, pero yo cumplí con advertirle y realmente lo logró, lo hizo, pero yo no creo que haya sido de un balazo”, fueron las escalofriantes frases que soltó García.

Y finalizó diciendo, “Yo creo que la ahogó, mi sentimiento es que la ahogó y la enterró en el pasto a lado de la alberca. A mí me dio la corazonada de que algo había pasado ahí, y que ahí la habían matado, es una corazonada porque ellos estaban como asustados, como que tenían ganas de irse de ahí lo más rápido posible y nadie estaba viviendo en esa casa. Todavía dijo Luisito Rey al encargado, que era un señor que vivía cerca, ‘bueno, ya nos vamos, ya le enseñamos la casa a Andrés, entonces cierre usted y no le abra a nadie para nada’ y yo tuve la sensación de que algo raro había pasado ahí en esa casa”.

Las declaraciones de Andrés García han sido muy crudas, pero lo que si es cierto es que no se sabrá realmente que sucedió con Marcela Basteri en la casa de Las matas en España.

Andrés García asegura que Luisito Rey le pidió ayuda para matar a Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel. (Foto: Captura de video)