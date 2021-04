Nuevos personajes en la vida de ‘El Sol de México’ empezaron a develarse en la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”. Y es que además de Mauricio Ambrosi, Patricio Robles y Kiko Cibrián hay alguien que ocupó un lugar importante en el entorno más íntimo del cantante, al cual conocemos en la producción de Netflix como ‘El Doc’.

De acuerdo con la ficción, él se une al equipo del intérprete de ‘Culpable o no’ cuando este aún era niño y Luisito Rey controlaba su carrera. Ni bien llegó a ese entorno, y sin planearlo, se convirtió en una persona clave en la existencia del artista, llegando a acompañarlo hasta su etapa adulta.

A continuación, te contamos quién fue en la vida real este hombre que se convirtió prácticamente en el segundo padre de uno de los máximos exponentes de la música en español.

El médico estuvo cerca de El Sol de México cerca de dos décadas. (Foto: Captura de Ventaneando)

¿QUIÉN ERA EN REALIDAD ‘EL DOC’?

Conoce a la familia de Luis Miguel

En la vida real, el nombre de ‘El Doc’ es Octavio Foncerrada, un médico que llegó a trabajar con el cantante y su familia. En entrevista con Ventaneando contó detalles sobre cómo conoció a los Gallego Basteri.

Narró que el primer acercamiento con los integrantes de dicha familia se produjo cuando un productor de Televisa le solicitó atender a un amigo suyo que estaba delicado de salud. “Veo que era Luis Rey y estaba acostado porque se sentía mal. Llego, le hago el reiki [medicina alternativa japonesa], le pongo mis manos y se recupera: no era infarto, era estrés (...). Empecé a frecuentarlos y me hablaba sobre todo Luis para que lo viera y lo relajara”.

La familia completa de 'El Sol de México'. (Foto: @elsol_luismi / Instagram)

Se queda a trabajar con ellos

Un día aceptó la invitación para que asistiera a uno de los conciertos de ‘El Sol’ en otra ciudad, luego de terminar estaban regresando y Luis Miguel firmaba autógrafos cuando de pronto una fan mordió el cuello del artista. “Ella no lo soltaba, entonces yo, en un impulso de protección, me levanto y le hago una estimulación de dolor para que lo dejara y sí lo hizo”.

Tras este incidente contó que Luis Rey le pidió ser médico general de su hijo “‘¿Por qué no te vienes a trabajar con nosotros?’, me dijo y yo le respondo: ‘Pero ¿qué voy a hacer?’, ‘Eres el médico de la familia’ fue la respuesta”. Lo único que atinó a decirle era que lo iba a pensar, pero como debía dar una respuesta rápida le pidieron ir a Japón con ellos, fue ahí donde decidió quedarse con ellos. “Empecé a involucrarme con ellos hasta pasar Navidad juntos, estaba viviendo con una familia”.

El 'Sol de México' junto a sus padres. (Foto: @lmxlmiguel / Instagram)

Se queda con Luis Miguel

Después de que el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ se alejó de su padre, Foncerrada decidió seguir trabajando con el artista, con el que formó equipo cerca de 20 años. Incluso, fue el encargado de cuidar a Sergio Basteri, cuando el pequeño llegó a vivir con Luis Miguel.

“Me fui a Acapulco y ya estaba Sergio ahí, chiquito, hablaba como españolito. Y un día me dice: ‘¿Y tú quién eres?’ (...). [Luis Miguel] voltea el chamaco y le dice: ‘Mejor hazle caso al Doc’. Y empecé a disciplinarlo. Y le dije: ‘Yo me hago cargo de él con todo el amor del mundo, pero sí me gustaría mucho, para que no estuviera ahí en México, llevármelo a Boston, pero no como Alex, sino irnos ahí, que viva’”, manifestó.

Tanto era el cariño que llegó a sentir por ese pequeño que cuando los hermanos se distanciaron, él decidió ir con Sergio Basteri.