El último episodio de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” dejó a los fanáticos de “El Sol de México” con ganas de más. La ficción de Netflix, protagonizada por Diego Boneta, reveló detalles íntimos de la vida familiar y personal del cantante mexicano, sin embargo, aún hay varias preguntas que quedaron al aire y misterios sin resolver.

En la primera temporada de “Luis Miguel, la serie”, que se emitió en 2018, vemos los inicios del cantante mexicano y la tensa relación con su padre, Luisito Rey, quién murió en el último episodio. Además, esta entrega estuvo marcada por la desaparición de su madre, Marcela Basteri, y los polémicos pasajes de la juventud de “El Sol”.

Mientras que la segunda tanda de capítulos de la serie biográfica de Luis Miguel se desarrolla entre los años 90 y los 2000. El público puso ver al intérprete de “Tengo todo excepto a ti” en una etapa adulta, su crecimiento musical y hasta su lado paternal. Entonces, ¿habrá tercera temporada?

“LUIS MIGUEL, LA SERIE”: ¿TENDRÁ TEMPORADA 3 EN NETFLIX?

Sí, habrá una tercera temporada de “Luis Miguel, la serie”. Así lo anunció Diego Boneta, protagonista de la producción de Netflix, a través de las redes sociales. La noticia ha causado alboroto entre los seguidores de “El Sol de México” que esperan con ansias conocer más detalles de la vida del famoso cantante.

Diego Boneta compartió una imagen en la que se le puede ver en un escenario con el fondo oscurecido y una sola luz de un reflector sobre el joven actor, donde viste una camisa de manga larga en color negro y los pantalones de un traje de charro.

“Te vas porque yo quiero que te vayas. Pero tranquilos, el Sol regresará por tercera y última vez. #LuisMiguelLaSerie”, publicó Diego Boneta en su cuenta de Instagram, ante la inquietud de los fanáticos sobre la posibilidad de una tercera temporada.

La imagen se hizo viral rápidamente y las reacciones de los seguidores de Diego Boneta no se hicieron esperar. La publicación acumula más de 312 mil me gusta y un gran número de comentarios celebrando la renovación de la serie biográfica del intérprete mexicano.

“A mí me dijeron 3 temporadas más! Por favor no nos hagas esto”, “Diego gracias por representar a mi cantante favorito de una manera muy respetuosa. Definitivamente tu trabajo es increíble, lleno de profesionalismo y respeto”, “Solo les pido les pedimos jeje no nos hagan esperar mucho”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “LUIS MIGUEL, LA SERIE”?

Aunque de momento no hay detalles sobre la tercera temporada de “Luis Miguel, la serie”, como el elenco que lo conformará, equipo de producción o qué pasará en los nuevos capítulos, corre el rumor entre los fans que la tercera parte podría estrenarse este mismo año, pero habrá que esperar al comunicado oficial por parte de Netflix.