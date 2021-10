Con el estreno de la última temporada de “Luis Miguel, la serie” se dieron a conocer algunos puntos que han dejado curiosos a los fans del ‘Sol’. Como se recuerda, el pasado 28 de octubre se estrenó la tercera entrega de la producción de Netflix, la cual mantiene como su protagonista al actor Diego Boneta en el rol de ‘Luismi’.

Uno de los temas que ha generado dudas en los espectadores gira en torno al disco “The Great American Songbook”, el cual iba a ser trabajado por el mexicano junto al famoso productor David Foster. En la serie el cantante no llega a concretar este trabajo, y muchos quieren saber el porqué.

Al parecer, grabar este disco era un sueño para ‘Mickey’ e iba a ser posible gracias a Patricio Robles; sin embargo, cuando el artista se da cuenta que había sido víctima de fraude, decide cortar los lazos así eso le cueste la realización del disco musical.

Pablo Cruz Guerrero como Patricio Robles en la tercera temporada de "Luis Miguel: la serie". Foto: Netflix

LO QUE PASÓ SEGÚN “LUIS MIGUEL, LA SERIE”

Tras recibir la propuesta de trabajar con Foster, el ‘Sol de México’ renuncia a la propuesta de encarnar al zorro para dedicarse por completo al disco “The Great American Songbook”. Cuando todo parecía ir bien, el cantante descubre algunas acciones que lo molestan como el uso de Auto-tune a su voz en la interpretación del tema ‘It´s Impossible’. Por esa razón, Luis Miguel abandona la propuesta de trabajo y se dedica a trabajar en ‘Vivo’, el disco que grabó durante su gira en Monterrey.

La experiencia que ganó en su corto periodo de trabajo en “The Great American Songbook” le sirvió para presentar ‘México en la piel’, una de sus producciones más reconocidas.

LA VERDADERA HISTORIA DEL DISCO

El disco se llegó a publicar en 2002 por Rod Stewart, con la producción de Clive Davis, Richard Perry y Phil Ramone, bajo el título ‘It Had to Be You: The Great American Songbook’. Este trabajo es conocido por ser un cancionero estadounidense con la mejor música del siglo XX, interpretado por grandes artistas.

Los verdaderos motivos detrás de la cancelación del ‘Sol’ no son de conocimiento público, así como no existe material que confirme la versión contada en el programa. Lo cierto es que la relación laboral que tuvo con Foster no inició con este proyecto, ambos habían trabajado en el álbum ‘Aries’ (1993). Así mismo, el cantante de ‘La incondicional’ incluyó una composición de Linda Thompson y el mismo Foster en su álbum de temas navideños en 2006.

¿POR QUÉ LUIS MIGUEL NO ACEPTÓ SER EL ZORRO?

Por otro lado, el hecho de que el cantante haya renunciado a trabajar en ‘La máscara del Zorro’ para participar en el disco es una falsedad. Lo que verdaderamente influyó en su decisión de rechazar esta oferta fue que durante esa época estaba de gira para promocionar su álbum ‘Romances’.