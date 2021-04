Hace unos días se estrenó la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” y en el segundo capítulo se produjo el primer encuentro entre ‘El Sol’ y su hija Michelle Salas. Al parecer el cantante tomó la decisión de acercarse a la pequeña gracias a los consejos de su mánager Hugo López.

Sin embargo, antes de este encuentro, la estrella había negado a la pequeña. Fue en el año de 1989 cuando Verónica Castro tuvo como invitado a Luis Miguel quien se encontraba en la cima de su carrera musical y cuestionó a “El Sol” sobre su entonces “presunta paternidad” y el cantante negó la posibilidad de que pudiera ser padre.

Es más, el cantante se mostró molesto por esta pregunta y aseguró que los medios de comunicación ya no saben que más inventar de él.

Luis Miguel y Michelle Salas.

¿QUÉ FUE LO QUE REALMENTE SUCEDIÓ EN ESA ENTREVISTA?

Verónica Castro cuestionó a Luis Miguel y le aseguró que una revista había informado sobre su reciente paternidad, pero el cantante lo negó rotundamente y solo dijo: “¿Ahora soy papá? ¡ya no saben qué inventar!”.

El cantante aseguró en la entrevista que a él no le habían avisado nada sobre la existencia de una hija y aunque “El Sol” aseguró que no era un momento incómodo, aprovechó para revelar que todos los rumores alrededor de él no eran ciertos, incluyendo el de su supuesta paternidad, la cual años más tarde se aclararía.

Luis Miguel dejó claro que todas las mujeres con las que se le relacionó en aquel entonces, no existían pero sí le hubiera gustado tenerlas, incluso “La Vero” le preguntó a Luismi que sí le gustaría tener muchos hijos y el cantante inmediatamente corrigió a la presentadora y dijo: “muchas mujeres”, causando la risa de los asistentes.

Pese a lo que declaró ‘El Sol’ fue ese mismo año (1989) cuando Michelle Salas nació, producto de una relación fugaz con Stephanie Salas y aunque pasaron varios años para que reconociera a la ahora influencer de moda como su hija, incluso se sabe que la bella Michelle sí lleva los apellidos de su padre.