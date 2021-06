Luis Miguel ha sido tema de conversación durante los últimos meses gracias al éxito de su serie biográfica de Netflix, que se ha posicionado como una de las más vistas en México y otros países de Latinoamérica. Las dos primeras temporadas nos han mostrado detalles íntimos de la vida personal y familiar del “Sol de México”, así como su crecimiento como artista.

A demás de sus dramas familiares como la desaparición de su madre Marcela Basteri y la mala relación con su padre Luisito Rey, “Luis Miguel, la serie” nos ha mostrado los polémicos romances del “Sol de México” y las mujeres que formaron parte de su vida.

El cantante mexicano ha sido relacionado con deportistas, cantantes, socialités, modelos, reinas de bellezas y actrices. Si bien Luis Miguel tiene fama de ser todo un conquistador y haber tenido romances con bellas mujeres, no todas han caído en los encantos del “Sol de México”. La famosa vedette y violinista, Olga Breeskin, fue una de las mujeres que rechazó al intérprete de “Tengo todo excepto a ti”. Aquí la historia.

LUIS MIGUEL: POR QUÉ RAZÓN OLGA BREESKIN SE SIENTE ORGULLOSA DE HABER RECHAZADO AL SOL DE MÉXICO

Ni la fama, ni el éxito o su innegable sex appeal, le ayudaron a Luis Miguel a conquistar a algunas guapas famosas pues hay quienes le dijeron NO al intérprete mexicano. Este es el caso de la famosa vedette y violinista, Olga Breeskin, quien recordó la vez que rechazó a Luis Miguel y que, a diferencia de muchas otras, se siente muy orgullosa de haberlo hecho.

“Yo personalmente me siento orgullosa de haberle dado el no a Luis Miguel”, dijo la ex vedette durante una entrevista desde Las Vegas para el programa “Ventaneando”.

Según su versión, sólo hubo un motivo para rehusarse a ser conquistada por El Sol, este fue su familia. En aquel momento, Olga estaba casada, muy enamorada de su esposo y era muy feliz por lo que no había oportunidad de tener algo que ver con el cantante mexicano.

“Yo estaba felizmente casada con el padre de mi hijo... y ni aunque hubiera sido el príncipe Harry le hubiera dado el sí...”, agregó la artista.

La famosa también se refirió a las muchas críticas que recibió por haber rechazado al “Sol de México”, cuando muchas otras mujeres querían involucrarse sentimentalmente con el cantante.

Estas declaraciones se suman a otras que Olga Breeskin ha realizado en el pasado sobre Luis Miguel y su familia. Anteriormente, la reconocida vedette reveló cómo eran las fiestas que organizaba Luis Rey en la casa donde también se encontraba Luis Miguel.

“Nosotros, los sinvergüenzas, tomadores, cocainómanos estábamos ahí en el departamento de Lomas”, contó Olga Breeskin, quien también dijo que el famoso cantante mexicano veía todo lo que hacían los adultos cuando él solo era un niño.

Olga Breeskin abandonó su carrera de vedette para dedicarse a dar clases de violín de manera presencial y a distancia en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.